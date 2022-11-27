У російських ЗМІ почали з’являтися публікації про можливу передачу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) під контроль Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), що може бути ознакою планів росіян покинути об’єкт. Таку думку висловив президент компанії «Енергоатом» Петро Котін в інтерв'ю ТСН, пише «Укрінформ».

«З’явилися ознаки того, що вони, може бути, збираються покинути Запорізьку АЕС. По-перше, стало дуже багато публікацій у російській пресі про те, що Запорізьку АЕС можна було б залишити, передати під контроль МАГАТЕ», - сказав Котін.

Водночас він зазначив, що наразі ознак виїзду росіян із захопленої станції немає. За його словами, загарбники заборонили персоналу ЗАЕС виїжджати на підконтрольну українському уряду територію.

Котін також зауважив, що гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі активно працює над створенням безпекової зони навколо ЗАЕС.

Російські військові захопили Запорізьку АЕС 4 березня. Відтоді загарбники розміщують на майданчику станції військову техніку та боєприпаси, а також обстрілюють прилеглу територію. Обстрілюють росіяни і саму станцію, руйнуючи лінії електропередачі та спричиняючи відключення зовнішнього живлення станції, звинувачуючи в цьому ЗСУ.

Також росіяни викрадають та катують працівників ЗАЕС. Крім того, за даними Енергоатома, загарбники розпочали на майданчику станції незаконне будівництво.