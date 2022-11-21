Журналісти The Wall Street Journal зібрали свідчення високопоставлених менеджерів та працівників Запорізької атомної електростанції про затримання, тортури та погрози з боку російських окупантів.

Про це йдеться у матеріалі видання, пише «Громадське».

Як розповів генеральний директор станції Ігор Мурашов, який сім місяців очолював ЗАЕС в окупації, а також понад десяток його підлеглих, росіяни затримували та в більшості випадків катували сотні працівників. Так вони намагалися взяти електростанцію під свій контроль і придушити інакомислення.

Знущання почали з нижчого технічного та ремонтного персоналу. Відтоді вони дійшли до найвищого керівництва станції, включно з Мурашовим, якого викрали 30 вересня і звільнили у жовтні завдяки лобіюванню Організації Об’єднаних Націй та президента Франції Емманюеля Макрона.

Мурашов та інші працівники атомної станції, яким вдалося виїхати з окупації, розповіли, що підрозділ ФСБ влаштував поблизу підприємства підземні в’язниці. Там незаконно ув’язнених працівників били прикладами рушниць та кийками, стріляли їм у ноги та лікті, позбавляли їжі й катували електричним струмом. Цю в’язницю окупанти назвали «Яма». За словами працівників станції, у ній росіяни побили до коми підводного ремонтника Андрія Гончарука, який пізніше помер.

Один із працівників реакторного відділення блоку №2 розповів, що його били кабелем, катували струмом і тримали в підвалі разом із провідним інженером, що працював на щиті керування. Інший майстер, який провів у в'язницях понад 70 днів, описав «Яму» як підземну кімнату без вікон із єдиним входом, що охороняється. Вона була порожня, якщо не брати до уваги дерев'яних ящиків і дощок, на яких можна було спати, і там «тхнуло фекаліями та хлорним антисептиком».

За його словами, охоронці погрожували зґвалтувати його дружину, потім роздягнули та погрожували зґвалтувати його самого. Чоловік каже, що його обличчя було надто понівечене для запису пропагандистського відео. Охорона взяла хабар за його визволення, але він не зміг виїхати з окупованого Енергодара.

За даними «Енергоатому», окупанти затримали понад 200 співробітників, десятки з них досі вважаються зниклими безвісти.

За словами працівників станції, більшість затриманих звільняли за кілька тижнів, якщо їхні родини могли дозволити собі дати хабар ФСБ чи записували відеозвернення, яке потім транслювали на російських телеканалах. Тим, кого звільняли, росіяни наказували регулярно приходити до поліцейського відділку та відмічатись.

«Енергоатом» повідомив, що з 11 тис. працівників на станції залишаються 3000. Щодня на роботу виходять 1400 працівників.

Співробітників, які залишилися працювати, не випускають із міста, їхні мобільні телефони вилучають на контрольно-пропускних пунктах та обшукують щодо зв’язку з українськими військовими. Зв’язок для передавання даних між станцією та штаб-квартирою Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у Відні неодноразово переривався.

ЗАЕС перебуває під російською окупацією з 4 березня. Загарбники регулярно обстрілюють інфраструктуру станції, а також тримають на її території військову техніку.