Президент «Енергоатому» повідомив про викрадення російськими загарбниками гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова

Росіяни викрали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова – наразі його місцеперебування невідоме, повідомив президент компанії «Енергоатом» Петро Котін.

За його словами, у п’ятницю, 30 вересня, близько 16:00 генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова затримав російський патруль дорогою від станції до Енергодара. Автомобіль, у якому їхав Мурашов, зупинили, після чого затримали директора ЗАЕС із застосуванням сили, зав’язали йому очі й відвезли в невідомому напрямку.

«Наразі немає інформації щодо місця перебування Ігоря Мурашова та його долі», – написав Котін вранці в суботу, 1 жовтня.

Він наголосив, що Мурашов як гендиректор ЗАЕС несе головну та виключну відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку станції. Його затримання створює небезпеку експлуатації найбільшої в Європі атомної електростанції.

Котін вимагає від окупантів припинити акти ядерного тероризму до керівництва і персоналу ЗАЕС, негайно звільнити керівника станції і повернути його до виконання службових обов'язків з підтримання безпечної експлуатації ЗАЕС. Також він звернувся до очільника МАГАТЕ Рафаеля Гроссі й керівника Всесвітньої асоціації організацій-експлуатантів АЕС Тома Мітчелла із закликом задіяти всі можливі заходи для звільнення Мурашова.

Запорізька АЕС перебуває під російською окупацією з 4 березня. 30 вересня воєнний злочинець Владімір Путін підписав указ про анексію окупованої частини Запорізької області, на якій також розташована ЗАЕС, до складу Росії. Цей нікчемний документ світова спільнота не визнала й засудила.