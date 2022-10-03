Ігор Мурашов повернувся до своєї родини

Генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова було звільнено після того, як його викрали російські військові. Про це повідомив у Twitter голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі у понеділок, 3 жовтня.

«Я підтримую звільнення Ігоря Мурашова, генерального директора Запорізької атомної електростанції України. Я отримав підтвердження, що Мурашов благополучно повернувся до своєї родини», – йдеться у повідомленні.

I welcome the release of Ihor Murashov, Director General of #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant; I have received confirmation that Mr Murashov has returned to his family safely. — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 3, 2022

Нагадаємо, у п'ятницю, 30 вересня близько 16:00 генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов був затриманий російським патрулем дорогою від станції до Енергодару. Автівку зупинили, його самого силоміць затримали та із зав‘язаними очима відвезли в невідомому напрямку.

МАГАТЕ звернулося до росії по пояснення, на що там відповіли, що Мурашов «тимчасово затриманий» для допиту. Де він перебуває та в якому стані – не повідомлялося.

Українські правоохоронці розпочали розслідування щодо викрадення Мурашова за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Голова МЗС України Дмитро Кулеба говорив про те, що Міжнародне агентство з атомної енергії докладає всіх зусиль для звільнення викраденого Росією Ігоря Мурашова.