Генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова було звільнено після того, як його викрали російські військові. Про це повідомив у Twitter голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі у понеділок, 3 жовтня.

«Я підтримую звільнення Ігоря Мурашова, генерального директора Запорізької атомної електростанції України. Я отримав підтвердження, що Мурашов благополучно повернувся до своєї родини», – йдеться у повідомленні.

I welcome the release of Ihor Murashov, Director General of #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant; I have received confirmation that Mr Murashov has returned to his family safely.