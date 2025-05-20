У Польщі готували замах на Володимира Зеленського на замовлення Росії

У вівторок, 20 травня, польський прокурор подав до Окружного суду Варшави обвинувальний акт стосовно громадянина Польщі Павла К, якого звинувачують у підготовці замаху на президента України Володимира Зеленського. Про це повідомила Національна прокуратура Польщі.

За даними слідчих, Павло К. зв’язався з російськими військовими, які брали участь у війні проти України, та заявив про готовність діяти на користь воєнної розвідки Російської Федерації (ГРУ). За завданням окупантів, поляк мав зібрати інформацію про заходи безпеки в польському аеропорту Жешув-Ясьонка.

«Ці заходи мали на меті допомогти у плануванні російськими спецслужбами можливого замаху на життя глави іноземної держави, тобто президента України Володимира Зеленського», – йдеться у повідомленні польської прокуратури.

Польські правоохоронці отримали від українських колег повідомлення про підготовку замаху на Володимира Зеленського. Зазначається, що Агентство внутрішньої безпеки Польщі у співпраці з Генпрокуратурою України та СБУ змогли зібрати докази та зробити «важливі слідчі висновки».

17 квітня 2024 року громадянина Польщі Павла К. затримали за підозрою у підготовці замаху на Володимира Зеленського. Наразі він перебуває під вартою. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 років.