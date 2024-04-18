СБУ повідомила польських колег про можливе вчинення замаху на Володимира Зеленського та передали їм ключові докази

Служба безпеки України та Офіс генпрокурора спільно з польськими правоохоронцями викрили громадянина Польщі, який пропонував спецслужбам Росії скоїти замах на президента України Володимира Зеленського. Про це повідомила прес-служба СБУ у четвер, 18 квітня.

Як розповіли у відомстві, завдяки спільним зусиллям українських та польських правоохоронців вдалось викрити та затримати поляка, який співпрацював з воєнною розвідкою Росії, більш відомою як ГРУ.

Зловмисник намагався здійснити збір та передачу росіянам інформацію про безпеку аеропорту Жешув-Ясьонка. Це мало, серед іншого, допомогти російським спецслужбам спланувати можливий замах на Володимира Зеленського під час його перебування на території Польщі.

СБУ повідомила польських колег про можливе вчинення замаху та передали їм ключові докази у цій справі.

«Завдяки успішним діям та оперативному обміну інформацією між країнами завербованого агента спецслужб РФ вдалося ідентифікувати та затримати на території Польщі», – йдеться у повідомленні.

Польська прокуратура висунула йому звинувачення у готовності діяти на користь іноземної спецслужби.

«18 квітня 2024 року за клопотанням польської прокуратури Окружний суд міста Варшави застосував щодо зловмисника запобіжний захід у виді тримання під вартою. Розслідування проводить Агентство внутрішньої безпеки під наглядом Національної прокуратури Польщі. Слідчі дії тривають», – повідомили в СБУ та подякували партнерам за ефективну співпрацю у протидії російським злочинам.