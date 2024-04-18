Генпрокуратура Німеччини заарештувала зловмисників

У німецькій Баварії правоохоронці викрили двох російських агентів, які спостерігали за американськими військовими базами, а також готували зірвати німецькі поставки військової допомоги для України. Про це повідомило у четвер, 18 квітня, Der Spiegel із посиланням на джерела в генеральній прокуратурі Німеччини.

За даними слідства, 39-річний чоловік російсько-німецького походження з жовтня 2023 року спілкувався з російськими спецслужбами щодо організації диверсій у Німеччині. Зазначається, що підозрюваний у 2014-2016 роках належав до так званої «ДНР».

Спільником агента став 37-річний чоловік, також російсько-німецького походження. Разом із 39-річним зловмисником він слідкував за військовими базами США та промисловими об’єктами.

Зокрема, російські агенти погодилися здійснити підрив та підпал німецької військової інфраструктури – йдеться про оборонні заводи та промислові об’єкти. Правоохоронці повідомили, що метою запланованих атак був підрив німецької військової підтримки України.

Чоловіків затримали поблизу одного з об’єктів, розташованих у Графенвері в Баварії. Зазначається, що саме там розташований полігон США, де тренуються українські військовослужбовці.

Старшому агенту повідомили про підозру у шпигунстві, участі в терористичній організації (в Німеччині «ДНР» визнали терористичним угрупованням), а також у незаконному зберіганні зброї. Молодшого зловмисника підозрюють у співпраці з російською розвідкою. У середу, 17 квітня, агентів взяли під варту.

Нагадаємо, 17 квітня у Великій Британії стався вибух на найбільшому заводі з виробництва зброї. Вибух пролунав у відділі підприємства ВАЕ, в якому знешкоджують боєприпаси. Зазначається, що завод виробляє артилерійські системи L119 та M777, БМП CV90 активно застосовуються в Україні у боротьбі проти російських окупантів.