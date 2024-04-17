На заводі виробляють боєприпаси, БМП та інше озброєння

У середу, 17 квітня, у британському Уельсі пролунав вибух на найбільшому заводі з виробництва зброї та боєприпасів ВАЕ. Про це повідомило ВВС із посиланням на пожежників Південного Уельсу.

Вибух пролунав вранці 17 квітня, на місце негайно прибули екстрені служби. На заводі з виробництва озброєння запустили протоколи безпеки.

Внаслідок вибуху ніхто з працівників не постраждав, оскільки частина виробництва є механізованою. Зазначається, що на заводі ВАЕ в Уельсі працює приблизно 500 людей.

Рятувальники повідомили, що наслідки вибуху не становлять загрози прилеглим будинкам та цивільним людям, які живуть поблизу заводу.

Причину вибуху наразі встановлюють правоохоронці. Місцева влада повідомила, що вибух пролунав у віддаленій частині одного з майданчиків заводу, на якій розбирали снаряди.

«Ця конкретна операція завжди пов’язана з невеликим ризиком, саме тому вона виконується з дистанційним керуванням у закритій зоні сайту. Жодного ризику для будь-кого з людей не було», – повідомив місцевий депутат Девід Девіс.

Зазначимо, завод ВАЕ Systems в Уельсі – найбільший завод, на якому виробляються боєприпаси та озброєння. Зокрема, артилерійські системи L119 та M777, БМП CV90 активно застосовуються в Україні у боротьбі проти російських окупантів.