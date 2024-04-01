Резиденція прем'єр-міністра в елітному районі лівійського Тріполі

У лівійському місті Тріполі, де розташована резиденція прем’єр-міністра країни, пролунали вибухи. Невідомі, озброєні РПГ, обстріляли гранатами помешкання урядовця, повідомило у понеділок, 1 квітня, Reuters із посиланням на анонімного лівійського міністра.

Місцеві мешканці повідомили про вибухи в елітному приморському районі Тріполі – Хей Андалус. В цьому районі розташована резиденція прем’єр-міністра Лівії Абдулхаміда аль-Дбейба.

На місце вибуху прибули сили безпеки. За даними співрозмовника агентства, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Сам прем’єр-міністр поки що не коментував замах на його життя.

Наразі невідомо, чи нападників затримали. Також жодне терористичне угруповання не взяло на себе відповідальність за напад.

Нагадаємо, уряд національної єдності Дбейби створили за підтримки ООН у 2021 році. Водночас парламент Лівії на сході відмовився визнавати його наприкінці того ж року – причиною цьому стала невдала спроба провести національні вибори.

У лютому 2022 року невідомі зчинили замах на Дбейбу – обстріляли його автомобіль, коли він повертався додому. Напередодні прем’єр-міністр заявив, що не має наміру йти у відставку до президентських виборів.

На початку березня 2024 року троє ключових лідерів заявили, що необхідно сформувати новий об’єднаний уряд, який контролюватиме вибори. Сам Дбейба пообіцяв не передавати владу новому уряду без національних виборів, що могло спричинити замах на його життя.