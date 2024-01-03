Вибухи прогриміли на території меморіального кладовища у Кермані

В Ірані, у місті Керман, де розташований меморіал іранському генералу Корпусу вартових ісламської революції Касему Сулеймані, у середу, 3 січня, прогриміли вибухи. Внаслідок цього на місцевому цвинтарі загинуло щонайменше 100 людей, ще понад 170 отримали поранення, повідомило Reuters із посиланням на представника екстрених служб Ірану.

На кладовищу у Кермані, де похований Сулеймані, прогриміло два вибухи. Під час вибухів на цвинтарі перебували сотні людей, які прийшли вшанувати пам’ять генерала, який був убитий у 2020 році безпілотником США у Багдадському аеропорту.

Речник екстрених служб Ірану Бабак Єктапараст повідомив, що 73 людини загинули та 170 отримали поранення. Згодом державне телебачення підтвердило загибель 103 людей.

Влада Ірану заявила, що на цвинтарі відбувся теракт. Наразі жодне з місцевих угруповань не взяло на себе відповідальності за вибухи.

Зазначимо, Сулеймані керував таємними операціями в інших країнах і був ключовою фігурою в довготривалій кампанії Ірану з витіснення американських військ з Близького Сходу. Він був генералом та командиром спецпідрозділу «Аль-Кудс» іранського Корпусу вартових ісламської революції, який надавав підтримку палестинським бойовикам ХАМАС та ліванській «Хезболлі».

Вбивство Касема Сулеймані у 2020 році стало подією, яка спровокувала Тегеран атакувати дві військові бази США. Це наблизило Іран та США до повномасштабного конфлікту.