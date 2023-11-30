Одна людина загинула на місці

На в’їзді до ізраїльського Єрусалиму стався теракт, організований прибічниками палестинського ХАМАС. Двоє палестинців відкрили вогонь по автобусній зупинці, внаслідок чого загинуло щонайменше троє людей, повідомило Reuters у четвер, 30 листопада.

Теракт стався вранці, коли автобусну зупинку обстріляли двоє палестинських терористів. 24-річна дівчина загинула на місці. За даними Times of Israel, в результаті теракту також загинули суддя рабинського суду Ашдоду Елімелех Вассерман, 73 роки, і Ханна Іферган, якій було близько 60 років.

«Терористи прибули на місце події вранці на автомобілі, озброєні автоматом М-16 і пістолетом. Вони почали стріляти по цивільних, а потім були вбиті на місці», – повідомили в ізраїльській поліції.

Правоохоронці повідомили, що ліквідувати терористів вдалося двом військовослужбовцям та одному озброєному цивільному. За даними служби безпеки ШАБАК, вони є членами ХАМАС і раніше були увʼязнені за терористичну діяльність.

Згодом ХАМАС взяв на себе відповідальність за цей теракт та привітало дії двох нападників – братів Мурада та Ібрагіма. Бойовики назвали їх мучениками, які ведуть джихад. Окрім того, ХАМАС заявив, що напад на цивільних став відповіддю на війну Ізраїлю проти бойовиків у Секторі Гази, а також на вбивство двох дітей у вчорашньому Дженіні на березі річки Йордан.

Зазначається, теракт відбувся одразу після того, як Ізраїль та ХАМАС досягли угоди щодо продовження режиму припинення вогню в Газі ще на один день. Нагадаємо, перемир’я розпочалося 24 листопада та триває вже шість днів. Режим припинення вогню дозволяє учасникам переговорів продовжити роботу над угодами щодо обміну заручників, утримуваних у Секторі Гази, на палестинських ув’язнених.