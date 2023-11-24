За кілька годин до тимчасового припинення вогню в ізраїльських містах, які межують із Газою, залунали сирени

У п’ятницю, 24 листопада, о 7:00 ранку між Ізраїлем та терористичним угрупуванням ХАМАС розпочалося чотириденне перемир'я. Ключовим посередником виступила влада Катару, а також Єгипет та США, повідомляє The Times of Israel.

У повідомленні зазначається, що за кілька годин до тимчасового припинення вогню в ізраїльських містах, які межують із Газою, залунали сирени.

Крім того, повідомлялося про інтенсивний обстріл Сектора Гази. Армія Ізраїлю намагалася продовжити свою місію проти ХАМАС настільки, наскільки це було можливо в останні години перед паузою.

Як стверджують катарські посередники, о 16:00 буде звільнено 13 заручників, утримуваних в Газі, а потім невизначена кількість палестинських ув'язнених з ізраїльських в'язниць. Ізраїльських заручників спершу перевезуть до Єгипту, палестинських ув'язнених – на Західний берег, який контролює Палестинська адміністрація. Протягом наступних чотирьох днів планується звільнити щонайменше 50 жінок та дітей, водночас 190 осіб залишаться в полоні палестинських бойовиків.

Угода стимулює подальше звільнення заручників, оскільки Ізраїль погоджується на додатковий день перемир'я за кожні десять додаткових заручників, звільнених ХАМАСом.

Армія оборони Ізраїлю розкидала над Газою листівки із закликом не повертатися до своїх домівок на півночі анклаву, оскільки ця територія все ще залишається зоною бойових дій, попри чотириденне перемир'я, що розпочалося.

Напередодні Кабмін Ізраїлю схвалив угоду щодо звільнення близько 50 заручників. Бойовики ХАМАС згідно з планом протягом п'ятиденного припинення вогню звільнять 30 викрадених дітей, вісім матерів та ще 12 жінок.

Ізраїль продовжує наполягати на тому, що угода про припинення вогню з ХАМАС включає в себе зобов'язання всіх сторін дозволити співробітникам Червоного Хреста відвідати заручників, які утримуються бойовиками ХАМАСу в Газі і не підлягають негайному звільненню.