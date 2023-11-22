Ізраїльські військові під час операції в Секторі Гази

Кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду про звільнення близько 50 заручників, викрадених у Секторі Газа під час нападу терористичного угрупування ХАМАС в обмін на кількаденне припинення вогню. Про це повідомляє Times of Israel.

В обмін на повернення заручників Ізраїль також обіцяє звільнити деяких ув’язнених палестинських жінок і неповнолітніх, та дозволить надіслати в Газу більше палива й гуманітарної допомоги. Деталі угоди у повідомленні не розкриваються. Натомість повідомляється, що за угоду проголосувала й ультраправа партія релігійного сіонізму, яка спочатку не погоджувалася з призупиненням військової операції в Газі.

Водночас інша ізраїльська газета Haaretz з посиланням на ізраїльського високопосадовця пише, що бойовики ХАМАС мають звільнити 50 заручників-ізраїльтян – лише цивільних, жінок та дітей в обмін на припинення вогню зі сторони Ізраїлю на чотири дні. Ізраїль звільняє з в'язниць близько палестинських ув'язнених – жінок та неповнолітніх, проте поки не вказано точної кількості.

Під час перемир'я в Газу допускаються вантажівки з гуманітарною допомогою та паливом (повідомлялося, що їх буде 300).

Газета пише, що згідно з планом протягом п'ятиденного припинення вогню ХАМАС звільнить «30 викрадених дітей, вісім матерів та ще 12 жінок».

Перших заручників може бути звільнено в четвер, 23 листопада. Їхнє звільнення відбуватиметься поетапно – приблизно по 12 заручників на день.