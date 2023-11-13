Військовослужбовці бригади Голані ЦАХАЛу позують для фотографії в будівлі парламенту Гази в місті Газа

Бойовики угруповання ХАМАС втратили контроль над Газою – найбільшим за чисельністю населення містом однойменного анклаву. Про це ввечері у понеділок, 13 листопада, заявив міністр оборони Йоав Галлант, повідомляє The Times of Israel.

«Немає жодної сили ХАМАСу, здатної зупинити ЦАХАЛ. ЦАХАЛ просувається до кожної точки. Організація ХАМАС втратила контроль над Газою. Терористи тікають на південь. Цивільні особи грабують бази ХАМАС. У них немає довіри до уряду», – заявив він.

За словами Галланта, ізраїльські війська наступають «відповідно до планів і виконують завдання точно, зі смертельними наслідками».

Він також додав, що останніми днями ЦАХАЛ «активізував» діяльність проти тунелів ХАМАС.

«Ми працюємо відповідно до поставлених завдань. У нас немає секундоміра. У нас є цілі. Ми доб'ємося своїх цілей», – сказав Галлант.

Будинок Палестинської законодавчої ради в секторі Газа служив законодавцям ХАМАС лише з моменту захоплення терористичним угрупованням сектора у 2007 році.