Ізраїльські війська прорвали передову лінію оборони ХАМАСу на півночі Сектора Гази. Про це пише The Times of Israel.

Речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі каже, що сухопутні сили прорвали передову лінію оборони ХАМАС у північній частині Сектора Гази.

«Завдяки попередньому плануванню, точним даним розвідки та спільним атакам [з землі, повітря та моря] наші війська прорвали передові лінії оборони ХАМАС на півночі Сектора Гази», – зазначив Хагарі.

За його словами, наземна операція просувається за планом.

11 жовтня ЦАХАЛ оголосив про вбивство міністра фінансів ХАМАС Джавада Абу Шамали. Також ізраїльські військові 12 жовтня повідомили, що атакували кілька оперативних штабів, з яких ХАМАС організував терористичне вторгнення на ізраїльську територію, а також ліквідували високопоставленого морського офіцера.

1 листопада міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант повідомив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) має величезні досягнення у своїй наземній операції в Секторі Гази.