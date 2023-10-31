Хусити здійснили спробу атакувати найпівденніше місто Ізраїлю балістичними ракетами та безпілотн

Підтримувані Іраном повстанці-хусити в Ємені у вівторок, 31 жовтня, атакували Ізраїль ракетами та безпілотниками.

«Ми продовжимо проводити якісніші атаки з використанням ракет та безпілотників доти, доки ізраїльська агресія не припиниться», – заявив офіційний представник збройних сил країни генерал Яхья Саріє Ану.

Представник хуситів поінформував про «запуск великої партії балістичних та крилатих ракет, а також безпілотників по низці ізраїльських об'єктів.

Раніше сьогодні Армія оборони Ізраїля інформувала про відстеження та перехоплення ракети класу «земля-земля» та безпілотників, що були націленими на місто Ейлат.

Як пише The Times of Israel, армія оборони Ізраїлю офіційно повідомила про успішне застосування системи протиракетної оборони Arrow 3, яка сьогодні 31 жовтня, перехопила балістичну ракету, яка була запущена єменськими хуситами. Ціллю був Ейлат на півдні країни, для удару по якому ракета повинна була мати дальність близько 1700 км. Перехоплення відбулось над Червоним морем.

І це перше в історії реальне бойове використання найвищого елементу ПРО у світі у реальних бойових умовах. А також перше для Ізраїлю бойове застосування самого комплексу Arrow 3. До цього часу ЦАХАЛ лише один раз у 2017 році у бойових умовах використав минулу версію комплексу Arrow 2, але для перехоплення зенітної ракети від ЗРК С-200, яка була випущена по ізраїльському F-16.

Зазначимо, що 20 жовтня корабель ВМС Сполучених Штатів у Червоному морі знищив три ракети та кілька безпілотників, які були випущені з Ємену й прямували на північ в напрямку Ізраїлю.

Хто такі єменські хусити?

Хусити є частиною клану, що походить з північно-західної провінції Саада. Вони є послідовниками зейдитської гілки шиїтського ісламу, до якої, за оцінками, належить 25% населення країни. Після об'єднання Північного і Південного Ємену в 1990 році хусити провели низку повстань, а у 2014 році успішно взяли під контроль столицю країни Сану, розпочавши громадянську війну, яка триває досі.

Хусити почали регулярно нападати на Саудівську Аравію після того, як вона втрутилася у війну в Ємені в 2015 році. Аналітики кажуть, що Іран і його ліванський союзника, шиїтське бойове угруповання «Хезболла» проводять військову підготовку хуситів. Також їм надають сучасну зброю, зокрема дрони, а також балістичні і крилаті ракети.

Хусити висловлюють підтримку палестинцям і погрожують Ізраїлю. Вони стверджують, що володіють ракетою на рідкому паливі, відомою як «Туфан», яка може мати дальність польоту 1350-1950 км. Це достатню для того, щоб потенційно поставити Ізраїль на відстань удару. Ємен та Ізраїль, розділені Саудівською Аравією, знаходяться на відстані близько 1 580 км один від одного в найближчій точці, зазначає ZN.ua.