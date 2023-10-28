Армія оборони Ізраїлю вступила в «нову фазу війни» проти терористичного угруповання ХАМАС, яке розміщується в Секторі Гази. Про це 28 жовтня заявив ізраїльський міністр оборони Йоав Галлант, пише The Times of Israel.

«Земля в Газі здригнулася. Ми атакували на землі та під землею, ми атакували терористів усіх рангів, у всіх місцях. Команди військам чіткі: операція буде тривати до нового наказу», – йдеться в заяві.

Галлант наголосив, що держава також готується захищати громадян Ізраїлю та гарантувати їхню безпеку. За його словами, це стосується півночі, центру та всіх інших районів.

Заяву було опубліковано після зустрічі Галланта з високопосадовцями сфери безпеки та оборони, зокрема керівниками ЦАХАЛ, Моссаду (зовнішньої розвідки) та Шин Бет (контррозвідувальної спецслужби). Галлант визначив «напрямок дій стосовно головних зусиль» у війні проти бойовиків ХАМАС, у тому числі щодо бойових операцій, звільнення полонених, цивільних та гуманітарних зусиль.

Раніше повідомлялося, що після інтенсивного артилерійського та ракетного обстрілу Сектора Гази ізраїльські військові зайшли на територію анклаву.