За даними розвідки, наданими США, невелика група бойовиків ХАМАС, яка планувала раптовий напад на Ізраїль, протягом двох років спілкувалася через мережу дротових телефонів, вбудованих у мережу тунелів під Газою. Про це 25 жовтня повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

Телефонні лінії в тунелях дозволяли терористам спілкуватися один з одним таємно і так, що їх не могли відстежити співробітники ізраїльської розвідки. Протягом двох років планування невелика група, що діяла в тунелях, використовувала дротові телефонні лінії для зв'язку і планування операції, але залишалася в тіні, поки не настав час активізуватися і закликати сотні бойовиків ХАМАС до здійснення атаки 7 жовтня.

За словами джерел, бойовики ХАМАС уникали використання комп'ютерів або мобільних телефонів протягом двох років, щоб уникнути виявлення ізраїльською або американською розвідкою. Розвіддані, якими Ізраїль поділився з офіційними особами США, показують, як ХАМАС приховував планування операції за допомогою старомодних контррозвідувальних заходів, таких як проведення особистих зустрічей і відмова від цифрового зв'язку, сигнали якого ізраїльтяни можуть відслідковувати, на користь дротових телефонів у тунелях.

Офіс директора нацрозвідки США відмовився від коментарів, а посольство Ізраїлю у Вашингтоні не відповіло на запит про коментарі. Армія оборони Ізраїлю в розмовній мові називає тунелі, побудовані ХАМАС за останні 15 років, «метро Гази». Тунелі утворюють величезний лабіринт, який використовується для зберігання ракет і схованок з боєприпасами, а також для непомітного пересування бойовиків. Армія оборони Ізраїлю також заявляє, що там знаходяться життєво важливі центри командування і управління ХАМАС. Ізраїль знав, що палестинські бойовики використовували системи дротового зв'язку ще до жовтневої атаки.

За словами ізраїльського чиновника, він зіткнувся з подібною системою зв'язку, коли ізраїльські військові здійснили рейд на місто Дженін на півночі Західного берега річки Йордан влітку цього року. Коли ізраїльські війська увійшли в місто в рамках операції під назвою «Дім і сад», армія оборони Ізраїлю виявила захищені дротові лінії зв'язку і камери відеоспостереження для завчасного попередження про пересування ізраїльських військ.