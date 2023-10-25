ХАМАС вдалось таємно спланувати напад на Ізраїль завдяки дротовим телефонам, – CNN
ХАМАС уникали використання мобільних телефонів протягом двох років, щоб уникнути виявлення ізраїльською або американською розвідкою
За даними розвідки, наданими США, невелика група бойовиків ХАМАС, яка планувала раптовий напад на Ізраїль, протягом двох років спілкувалася через мережу дротових телефонів, вбудованих у мережу тунелів під Газою. Про це 25 жовтня повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.
Телефонні лінії в тунелях дозволяли терористам спілкуватися один з одним таємно і так, що їх не могли відстежити співробітники ізраїльської розвідки. Протягом двох років планування невелика група, що діяла в тунелях, використовувала дротові телефонні лінії для зв'язку і планування операції, але залишалася в тіні, поки не настав час активізуватися і закликати сотні бойовиків ХАМАС до здійснення атаки 7 жовтня.
За словами джерел, бойовики ХАМАС уникали використання комп'ютерів або мобільних телефонів протягом двох років, щоб уникнути виявлення ізраїльською або американською розвідкою. Розвіддані, якими Ізраїль поділився з офіційними особами США, показують, як ХАМАС приховував планування операції за допомогою старомодних контррозвідувальних заходів, таких як проведення особистих зустрічей і відмова від цифрового зв'язку, сигнали якого ізраїльтяни можуть відслідковувати, на користь дротових телефонів у тунелях.
Офіс директора нацрозвідки США відмовився від коментарів, а посольство Ізраїлю у Вашингтоні не відповіло на запит про коментарі. Армія оборони Ізраїлю в розмовній мові називає тунелі, побудовані ХАМАС за останні 15 років, «метро Гази». Тунелі утворюють величезний лабіринт, який використовується для зберігання ракет і схованок з боєприпасами, а також для непомітного пересування бойовиків. Армія оборони Ізраїлю також заявляє, що там знаходяться життєво важливі центри командування і управління ХАМАС. Ізраїль знав, що палестинські бойовики використовували системи дротового зв'язку ще до жовтневої атаки.
За словами ізраїльського чиновника, він зіткнувся з подібною системою зв'язку, коли ізраїльські військові здійснили рейд на місто Дженін на півночі Західного берега річки Йордан влітку цього року. Коли ізраїльські війська увійшли в місто в рамках операції під назвою «Дім і сад», армія оборони Ізраїлю виявила захищені дротові лінії зв'язку і камери відеоспостереження для завчасного попередження про пересування ізраїльських військ.