Влада східної частини Лівії заявила, що щонайменше 2 тис. людей загинули, а ще тисячі вважаються зниклими безвісти після масштабної повені, яка охопила місто Дерна на півночі країни. Про це повідомляє телеканал NBC News.

Зазначається, що в країні вирує шторм «Деніель». На додачу до цього, через негоду прорвало дамбу неподалік міста Дерна, що призвело до сильних повеней в регіоні.

Речник Лівійської національної армії, що контролює східну Лівію, Ахмед Місмарі повідомив, що катастрофа сталася після обвалу дамб над Дерною, «змивши цілі квартали з їхніми жителями в море». Він назвав кількість зниклих безвісти від 5 тис. до 6 тис. осіб.

