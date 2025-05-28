За даними Віталія Глаголи, підозрюваним є депутат Закарпатської облради Олександр Антал

ВАКС арештував депутата Закарпатської обласної ради від партії «За майбутнє» Олександра Антала. Підозрюваний у переправленні військовозобов’язаних чоловіків через кордон може вийти з-під варти, якщо внесе 21 млн грн застави.

Як повідомили у Вищому антикорупційному суді, рішення про арешт депутата Закарпатської облради винесли у середу, 28 травня.

«Слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів до депутата обласної ради. Як альтернативу, суд визначив підозрюваному заставу у розмірі 21 млн 196 тис. грн. У разі внесення застави на підозрюваного покладаються процесуальні обов’язки», – зазначили у ВАКС.

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили схему ухилення від мобілізації, яку організував депутат Закарпатської обласної ради від партії «За майбутнє» Олександр Антал. До справи він залучив спільника, що мав вплив на працівників ДПСУ та перевозив чоловіків через кордон. Вартість послуги становила 10 тис. євро за людину. Додатково депутат пропонував організацію доставки клієнта з Києва до кордону, а також його в’їзд в Україну у разі потреби.

Депутату повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України), ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення організованою групою) і ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом). Санкція статтей передбачає до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.