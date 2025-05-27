Депутата викрили на гарячому після одержання 20 тис. євро

НАБУ і САП викрили схему ухилення від мобілізації, яку організував депутат Закарпатської обласної ради від партії «За майбутнє» Олександр Антал. За переправлення чоловіків через кордон підозрюваному загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомили в Національному антикорупційному бюро України 26 травня, депутат Закарпатської облради пропонував військовозобов’язаним організацію перетину кордону поза пунктами пропуску. Для цього залучив спільника, що мав вплив на працівників Держприкордонслужби та перевозив чоловіків через кордон.

«Вартість послуги становила 10 тис. євро за людину. Додатково депутат пропонував організацію доставки клієнта з Києва до кордону, а також його в’їзд в Україну у разі потреби. Осіб викрили на гарячому після одержання 20 тис. євро», – зазначили в НАБУ.

Правоохоронці не називають прізвища підозрюваного.

За інформацією Віталія Глаголи, йдеться про депутата Закарпатської облради від партії «За майбутнє» Олександра Антала. Фото Суспільного

Депутату повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України), ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення організованою групою) і ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом). Його спільника затримали.

За інформацією «Чесно», упродовж 1998-2020 роках Олександр Антал п’ять разів обирався до Закарпатської обласної ради від «Народної партії», «Партії регіонів», «Опозиційного блоку» та «За майбутнє». Згідно з декларацією за 2024 рік, Олександр Антал живе на 32 тис. грн пенсії та не має нерухомості, транспорту чи грошей на рахунках. Натомість, у власності його дружини та сина 10 земельних ділянок, більшість з яких вони купили у 2023-2024 роках, 4 млн грн та 50 тис. доларів готівкою.