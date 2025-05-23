Посадовець запропонував двом чоловікам організувати виїзд з України поза пунктом пропуску

Працівники ДБР спільно з ДСР Нацполіції викрили інспектора митної служби Закарпатської області, який намагався налагодити схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Митника затримали під час отримання 26 тис. доларів за супровід до кордону двох ухилянтів.

Як повідомили в Державному бюро розслідувань 23 травня, посадовець Закарпатської митниці запропонував двом чоловікам організувати виїзд з України поза пунктом пропуску. За 300 метрів до нього він мав забрати в ухилянтів паспорти й домовитися з колегами про безперешкодний перетин кордону внесенням фіктивних відміток про законний виїзд.

За інформацією депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, йдеться про державного інспектора Закарпатської митниці Кирила Попадинця, який працював на митному посту «Ужгород».

«За свої послуги митник вимагав по $16 тис. з кожного, з яких 6 тисяч отримав авансом. У разі успіху він планував зробити цю схему постійною. Інспектора затримали на гарячому під час супроводу клієнтів до кордону та одержання ще $26 тис.», – зазначили в ДБР.

Митника арештували з можливістю внести 1,2 млн грн застави. За незаконне переправлення чоловіків через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 ККУ) інспектору загрожує до 9 років ув’язнення.