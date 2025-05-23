Оксану Лівик перевели до батальйону резерву

Командування Сухопутних військ ЗСУ звільнило Оксану Лівик з посади начальниці першого відділу Берегівського РТЦК та СП. Сталося це після викриття злочинної групи, яка налагодила на Закарпатті схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

«Після вивчення відповідних матеріалів та з урахуванням обставин, що склалися, командування Сухопутних військ ЗСУ ухвалило рішення про звільнення підполковниці Оксани Лівик з посади начальниці першого відділу Берегівського РТЦК та СП і переведення її до складу батальйону резерву», – повідомили у Закарпатському ОТЦК 23 травня.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року СБУ викрило злочинну групу, до якої входили начальниця відділу Берегівського РТЦК, завідувач психоневрологічного відділення Хустської ЦРЛ, психіатр Виноградівської райлікарні та троє цивільних.

Учасники схеми допомагали ухилянтам, виготовляючи фіктивні висновки ВЛК про наявність розладів психічного здоров’я і сприяли у використанні підробок для зняття з військового обліку. Після «списання» військовозобов’язані могли безперешкодно виїжджати за межі України. Після викриття посадовиці Берегівського РТЦК Оксані Лівик обрали запобіжний захід у вигляді застави у 211 тис. грн.

Іншим учасникам схеми винесли вироки. 12 травня 2025 року Хустський районний суд визнав місцевих мешканців Юрія Липчея та Валерія Петрищева винними в організації незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України та зловживанні впливом і призначив їм по 2 роки умовного терміну.