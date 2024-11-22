Затриманим загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна

Служба безпеки України ліквідувала схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку на Закарпатті. До злочинної групи, яка за хабарі «списувала» ухилянтів з військового обліку, входили посадовиця центру комплектування, лікарі медичних закладів та колишні правоохоронці. Затриманим загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області 22 листопада, до схеми були причетні шестеро закарпатців, серед яких посадовці ТЦК та члени військово-лікарських комісій. За інформацією ZAXID.NET, йдеться про начальницю відділу Берегівського РТЦК, завідувача психоневрологічного відділення Хустської ЦРЛ, лікаря-психіатра Виноградівської районної лікарні, двох експравоохоронців та цивільного. Схема діяла з серпня 2023 року, а вартість «білого квитка» становила від 9 до 14 тис. доларів.

«Ділки допомагали ухилянтам “відкосити” від призову на підставі підроблених документів про погане здоров’я. Для цього вони забезпечували їх фіктивними медвисновками ВЛК про наявність розладів психічного здоров’я і сприяли у використанні підробок для зняття з військового обліку. Після “списання” клієнти отримували відповідні відмітки у військово-облікових документах, що давало їм можливість безперешкодно виїхати за межі України», – розповіли в СБУ.

Правоохоронці затримали організатора схеми та п’ятьох його спільників. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України та хабарництво їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.