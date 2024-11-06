Затриманим загрожує до 10 років тюрми

Начальника районного ТЦК та заступника командира бригади тероборони на Закарпатті підозрюють у хабарництві та зловживанні впливом. За допомогу ухилянтам їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Як повідомили в управлінні СБУ в Закарпатській області 6 листопада, підозрювані за хабарі від 4 тис. доларів пропонували військовозобов’язаним уникнути призову на підставі підроблених документів про стан здоров’я.

«Для цього посадовці забезпечували потенційних призовників фіктивними медвисновками ВЛК про наявність тяжких захворювань. Надалі ухилянти використовували підробку для зняття з військового обліку та могли незаконно виїхати за межі України», – інформують в СБУ.

За інформацією джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах, йдеться про начальника Ужгородського РТЦК та СП Ігоря Тищука та заступника командира 101 окремої бригади територіальної оборони Юрія Какабадзе.

Ігор Тищук очолював ТЦК в Ужгороді з 2019 року

Додамо, що Ігор Тищук очолював Ужгородський військкомат, а згодом центр комплектування з 2019 року. За інформацією місцевих ЗМІ, у жовтні 2024 року полковника перевели на службу до іншої військової частини.

Юрія Какабадзе призначили командиром загону ТрО у 2016 році. Наразі він займає посаду начальника з логістики і є заступником комбрига 101 бригади ТрО, яка дислокується у Закарпатській області.

За хабарництво та зловживання впливом їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.