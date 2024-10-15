Статус «здобувача освіти» з відстрочкою від мобілізації коштував ухилянтам 1500 євро

На Закарпатті правоохоронці викрили схему в Східно-європейському слов’янському університеті. Посадовці приватного вузу за хабарі фіктивно брали військовозобов’язаних чоловіків на навчання. Статус «здобувача освіти» з відстрочкою від мобілізації коштував ухилянтам близько 1,5 євро.

Про затримання ректора, колишнього проректора приватного вишу та працівника військової служби правопорядку повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 15 жовтня. За даними джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах, йдеться про схему у Східно-європейському слов’янському університеті Ужгорода, який очолює Людмила Несух.

Підозрювані налагодили схему отримання військовозобов’язаними відстрочки від призову під виглядом навчання у вузі. За хабарі чоловіків без вступних екзаменів зараховували на бакалаврат та аспірантуру до власного та іноземного вишів. На підставі цього фіктивним студентам обіцяли вирішити питання з оформленням відстрочки.

«Залежно від обставин, пакет таких “послуг” фігуранти оцінювали орієнтовно в 1500 євро з особи. За оперативними даними слідства, цією схемою встигли скористатися більше двох сотень осіб», – зазначили у прокуратурі.

Під час 14 обшуків в адміністративних будівлях, помешканнях та автомобілях підозрюваних вилучили понад 4,5 млн грн готівкою (47 тис. доларів, 46 тис. євро і 440 тис. грн). Також правоохоронці знайшли чорнові записи із даними учасників схеми, мобільні телефони та іншу техніку.

Ректорку, колишнього проректора приватного вишу та працівника ВСП арештували із можливістю внести заставу на загальну суму понад 3 млн грн. За скоєне їм загрожує до 8 років ув’язнення.

За інформацією СБУ, місцева комісія Ужгородського РТЦК та СП скасувала раніше надані відстрочки від призову 225 ухилянтам, які скористалися схемою.

Додамо, що заклад вищої освіти «Східно-європейський слов’янський університет» створений у серпні 2012 року на базі реорганізованої Закарпатської філії Київського славістичного університету (2000-2012 рр.). Ректором вузу є кандидатка історичних наук Людмила Несух. На бакалавраті університету навчаються майбутні фінансисти, психологи, філологи та менеджери.