За матеріалами слідства, Михайло Рошко тричі отримував хабарі від студентів

В Ужгороді затримали декана факультету іноземної філології УжНУ Михайла Рошка, якого підозрюють у хабарництві. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 180 тис. грн застави.

Як повідомили в Ужгородському міськрайонному суді 1 липня, 60-річного декана факультету іноземної філології Ужгородського національного університету підозрюють у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою. За матеріалами слідства, Михайло Рошко тричі отримував хабарі від студентів.

«29 листопада 2023 року підозрюваний отримав 1000 доларів від чоловіка однієї зі студенток вишу за сприяння в успішному захисті дипломної роботи. 11 грудня – 100 євро та 1000 гривень за сприяння у закритті академічної заборгованості та отриманні позитивної оцінки студентом. 8 березня 2024 року – 110 євро за вчинення аналогічний дій щодо іншого предмету», – інформують в суді.

Суд врахував загальну суму хабарів і те, що підозрюваний є особою з інвалідністю, і призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 180 тис. грн.