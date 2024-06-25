Жінку затримали 24 липня 2023 року під час отримання 3 тис. доларів хабара

Тернопільський міськрайонний суд засудив доцентку Західноукраїнського національного університету до 2 років ув’язнення за хабар від абітурієнта. Однак на рішення суду можна ще подати апеляційну скаргу. Викладачку вишу затримали 24 липня 2023 року під час отримання частини грошей від суми хабара. Загалом від студента жінка вимагала 3 тис. доларів.

Доцентку навчального закладу затримали в одному із закладів громадського харчування в центрі міста. До жінки підійшли правоохоронці та пред'явили обвинувачення, а також обшукали особисті речі викладачки. При працівниці ЗУНУ виявили гроші – 53 тис. гривень. Це була частина обумовленої суми хабара.

Після розслідування справу передали до суду. В судовому засідання прокурор довів, що викладачка систематично вимагала від абітурієнтів хабарі за складання вступних іспитів.

«Обвинувачена запевнила майбутнього студента у необхідності перерахувати їй для початку 11 тис. грн на картковий рахунок, задля впливу на інших службових осіб, причетних до вступної компанії у виші. Іншому абітурієнту викладачка пообіцяла за 42 тис. грн вплинути на відповідних посадових осіб навчального закладу задля зарахування його на бюджетну форму навчання», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини у вівторок, 25 червня.

Загалом викладачці ЗУНУ передали 42 тис. грн

Після передачі вказаної суми в одному із ресторанів Тернополя доцентку затримали правоохоронці. В суді викладачку визнали винною за ч. 2 ст. 369-2 КК України, а саме за одержання нею неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення членами приймальної комісії про зарахування на навчання. Суддя призначив їй покарання у виді 2 роки позбавлення волі. Наразі вирок ще не набрав законної сили.