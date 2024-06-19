Викладача затримали на території універу під час отримання частини хабара

В Тернополі викладач Західноукраїнського національного університету вимагав хабар в студента. Завідувач однієї з кафедр за 1000 доларів обіцяв, що четвертокурсник захистить дипломну роботу і отримає диплом бакалавра. Студент звернувся із заявою в поліцію. Правоохоронці розпочали розслідування і затримали викладача на території універу 15 червня під час отримання частини хабара.

З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що до правоохоронців звернувся студент 4 курсу Західноукраїнського національного університету. Хлопець розповів, що один з викладачів вимагав з нього 1000 доларів за успішний захист дипломної роботи, а потім зменшив цю суму до 400 доларів. Поліцейські розпочали розслідування.

За даними слідства, завідувач однієї з кафедр ЗУНУ почав вимагати гроші за сприяння в успішному проходженні процедури підготовки та захисту дипломної роботи та отримання диплому бакалавра. Однак студент заявив, що не має такої суми грошей.



«Згодом викладач зменшив суму хадара до 400 доларів та отримав її двома частинами в гривневому еквіваленті. Під час одержання ним частини суми - 8 000 гри, він був затриманий поліцією», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини.



Викладачу правоохоронці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (Одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого їй службового становища, поєднаному із вимаганням). Тернопільський міськрайонний суд обрав підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із внесенням понад 240 тис. грн застави. Чоловіку загрожує до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.