Вимагача - затримали

Керівник тернопільського благодійного фонду вимагав 10 тис. доларів за вплив на медико-соціальну експертну комісію. Тернополянин пообіцяв знайомому за ці гроші допомогти з оформленням групи інвалідності, щоб надалі той зміг уникнути мобілізації. Правоохоронці затримали чоловіка під час одержання ним частини грошей. Тепер йому загрожує 8 років в’язниці.

Під час розслідування правоохоронці з’ясували, що керівник одного з міжнародних благодійних фондів у Тернополі вимагав гроші зі свого знайомого. Чоловік 10 тис. доларів просив за те, що допоможе вплинути на рішення членів МСЕК.

«За даними слідства підозрюваний пообіцяв тернополянину, використовуючи знайомства, вплинути на МСЕК, щоб оформити йому документи, які підтверджують наявність інвалідності», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини у вівторок, 18 червня.

Ці документи необхідні були для того, щоб надалі уникнути мобілізації в Збройні сили України та легально виїхати за кордон.

«Правопорушник запевняв, що може вплинути на службових осіб лікарської комісії, щоб ті офіційно визнали клієнта інвалідом другої категорії. Водночас зловмисна схема передбачала оформлення документів без фактичного проходження ухилянтами медкомісій у закладах охорони здоров'я», – додали в поліції Тернопільщини.

Під час передачі керівнику благодійного фонду грошей його затримали правоохоронці. Підозрюваному суд вже обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Прокурор Тернопільської окружної прокуратури повідомив тернополянину про підозру за ч. 3 ст. 369- 2 КК України (Одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди).

Якщо провину посадовця доведуть, то йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.