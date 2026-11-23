Засідання ТСК має відбутися 7 грудня

Тимчасово слідча комісія Верховної Ради ухвалила рішення звернутися до Національної поліції України, щоб примусово привести колишнього міністра оборони Михайла Федорова на засідання. Про це повідомив голова ТСК, народний депутат Олексій Гончаренко в понеділок, 23 листопада.

За його словами, за це рішення проголосували вісім з 14 членів ТСК. Попередньо засідання заплановане на 7 грудня.

Гончаренко додав, що Федоров тричі проігнорував запрошення дати свідчення Тимчасовій слідчій комісії.

«31 серпня він не з’явився на засідання і не повідомив про причини неявки; 4 вересня Фонд “Східна Європа”, де Федоров принаймні на той момент працював і був заброньований, повідомив, що він у закордонному відрядженні. Можливість долучитися до засідання онлайн йому роз’яснили – він нею не скористався», – написав Гончаренко.

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Водночас 14 вересня Фонд підтвердив отримання запрошення, однак згодом комісія отримала «незрозумілий» лист від адвоката Михайла Федорова, додав нардеп.

Зауважимо, раніше ТСК викликала Федорова для надання пояснень та показань у межах дослідження інформації щодо операції «Мідас», яку НАБУ оприлюднило в листопаді 2025 року.

Нагадємо, Михайло Федоров очолював Міністерство оборони України з 14 січня до 16 липня 2026 року. Після звільнення він відмовився від інших посад, які йому пропонував президент Володимир Зеленський, пояснивши це тим, що вони не мали б достатніх повноважень для боротьби з корупцією в оборонних закупівлях, подальшої трансформації армії та реалізації операцій проти ворога.

Михайло Федоров у серпні 2026 року став радником міністра оборони Італії.

У вересні Федоров оголосив про створення оборонної технологічної компанії. Першим інвестором проєкту стане гендиректор корпорації Palantir Алекс Карп.