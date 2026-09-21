Федоров заявив, що прямо запропонував Зеленському провести вибори

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров розповів «Українській правді», що ще в червні пропонував президенту Володимиру Зеленському провести вибори. За його словами, голова держави спочатку був готовий до такого сценарію, однак згодом відмовився через можливу участь у виборах посла України у Великій Британії Валерія Залужного.

За словами ексміністра, він прямо запропонував Зеленському провести вибори, щоб питання можливого переобрання більше не відволікало його від роботи. УП зазначає, що Федоров вважав перспективи переобрання Зеленського достатньо високими з огляду на масштабні удари по Москві та позитивні новини з Криму й Донбасу.

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«Я прямо сказав президенту, що “потрібно проводити вибори, бо тоді ви перестанете про них думати і будете думати про свій пам'ятник”. Він запитав: “В чому твій інтерес?”. Я відповів: “У перемозі у війні”», – розповів Федоров.

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Він стверджує, що Зеленський був готовий провести вибори в червні, але змінив позицію після того, як стало зрозуміло, що Залужний також може взяти участь у президентських перегонах.

Федоров також розповів, що після його публічних заяв про необхідність проведення виборів до нього нібито виявляли інтерес потенційні партнери для політичного проєкту. Водночас він заявив, що сам не шукає таких партнерів.

Нагадаємо, наприкінці серпня Федоров публічно виступив за пошук механізму для проведення виборів в Україні навіть в умовах тривалої війни. Він визнав, що організація голосування буде складною, але заявив, що складність не означає неможливість.