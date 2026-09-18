Польські джипери за 1,5 км від національного природного парку «Бойківщина»

Польські джипери на баггі та квадроциклах намагалися заїхати на територію національного парку «Бойківщина», що розташований на Львівщині. Інциденти сталися 3 вересня, а згодом 11 вересня.

Як повідомили ZAXID.NET очевидці, 3 вересня колона польських джиперів на квадроциклах і баггі намагалася влаштувати заїзд на територію національного парку на Львівщині. Відомо, що джипери на власному транспорті перетнули кордон з Польщею у пункті пропуску «Смільниця-Кросценко» задля екстремальних розваг в Україні. Затримати джиперів вдалося, коли вони їхали через територію регіонального ландшафтного парку «Надсянський».

З фото, які отримала редакція, видно, як колона з 10 баггі та квадроциклів заправляються на АЗС «Елерон» у смт. Бориня на Львівщині, що за 1,5 км від національного природного парку «Бойківщина». Водії вдягнені в однакове захисне екіпірування, яке використовують учаники джип-турів.

Інформацію про інциденти, які сталися, ZAXID.NET підтвердив директор Національного природного парку «Бойківщина» Віталій Земан. За його словами, колона з близько 15 одиниць техніки намагалася проїхати на територію нацпарку. Працівники парку попередили учасників туру про заборону в’їзду у парк, однак це їх не зупинило, і вони проїхали дорогою, яка проходить через нацпарк.

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«Ми їх попередили, що вони в'їжджають на територію парку. Відповідно, люди про це знали. Ми їх попереджали про те, що туди їхати не можна. Але їх цікавить по горах поїздити і відпочити. Вражає те, що вони не поводять себе так, як поводяться у Польщі. Польський турист на нашій території дозволяє собі те, що він не може собі дозволити вдома», – зазначив Віталій Земан.

За словами директора нацпарку, це не єдиний інцидент, який стався протягом вересня цього року. Другий інцидент стався 11 вересня. За його словами, громадяни Польщі знову ж таки намагалися заїхати на територію парку на баггі, але працівникам парку вдалося запобігти цьому.

«Їх (джиперів – ред.) цікавить Вододільний хребет. До того було певне затишшя, а ось буквально зараз кілька цих випадків показує, що відновлюється зацікавленість», – розповів Віталій Земан.

У коментарі речниця 7 прикордонного Карпатського загону Анастасія Ліпська розповіла ZAXID.NET, що вони отримали інформацію про те, що група на квадроциклах їде в напрямку Національного природного парку «Бойківщина». Прикордонники відразу повідомили про це в поліцію.

Віталій Земан додав, що перед в’їздов у нацпарк встановлені відповідні попереджувальні знаки, які інформують про заборонену в’їзду на територію. Також працівники постійно відслідковують ситуацію і у випадку, якщо є група туристів, інформують про заборони, щоб запобігти можливим порушенням.

«Це для того, щоб попередити людей, що не можна заїжджати на цю територію, що вона перебуває під охороною держави. Мене, як керівника парку, цікавить, щоб не було порушень на території парку і вжити відповідних заходів», – додав Земан.

ZAXID.NET звернувся також за коментарем до державної екологічної інспекції у Львівській області. Заступник начальника Інспекції Василь Стрищак розповів, що екоінспекції було відомо щонайменше про два випадки заїзду польських джиперів на територію України.

Зокрема, інспекцію попереджали й про можливі порушення на території національного парку «Бойківщина». Однак жодних офіційних повідомлень про факти порушень екоінспекція не отримувала – ані від адміністрації нацпарку, ані від правоохоронців. Через відсутність звернень інспектори не складали протоколів про порушення.

За словами очевидців, з якими спілкувався ZAXID.NET, під час другого інциденту 11 вересня польські джипери могли перебувати у стані алкогольного сп’яніння. Свідки стверджують, що поліція склала щодо них протоколи про адміністративні правопорушення. Водночас у поліції зазначили, що інформації про цей інцидент у них немає. За даними правоохоронців, повідомлень або викликів на спецлінію «102» щодо цієї ситуації не надходило.

Провідна наукова співробітниця Інституту екології Карпат НАН України, кандидатка біологічних наук Оксана Марискевич розповіла у коментарі ZAXID.NET, що в межах Вододільно-Верховинського хребта розташовані масиви національного природного парку «Бойківщина». Зокрема, вона пояснила, що, щоб потрапити на хребет, джипери мають їхати територіями, частина яких, за її словами, належить до природоохоронних об’єктів.

«Ми ж не говоримо тільки про сам хребет, як такий, що вони їдуть суто по хребту. Їм ще на той хребет треба виїхати. Власне, там є природозаповідні території, і якщо вони спускаються зі сторони Закарпаття, то там також є природоохоронна територія. Йдеться про ботанічний заказник “Пікуй”. Тобто вони так чи інакше порушують територію природозаповідного фонду», – зазначила Оксана Марискевич.

Водночас екологиня зазначила, що сьогодні недостатнє врегулювання такого роду питань в Україні. Йдеться про те, що джипери часто використовують і лісові дороги. Як приклад вона навела сусідню Польщу, де навіть науковцям потрібно мати відповідні дозволи, якщо вони працюють на території лісів та проїжджають лісовими дорогами.

«В нас ситуація інша, польські джипери мають прокладені маршрути, які включають території природозаповідного фонду. Вони нікого не слухаються. Колись мені на контрольно-пропускному пункті “Смільниця” на моє питання: “Куди ви їдете? Там же природозаповідна територія?”, поляки відповіли наступне: “В Україні можна все”, – розповіла Оксана Марискевич.

В Україні діє заборона джипінгу на територіях природно-заповідного фонду. Закон № 11024 Верховна Рада ухвалила ще на початку 2025 року. Документ передбачає заборону пересування позашляховиків, квадроциклів та іншого механічного транспорту поза визначеними дорогами в заповідних зонах через шкоду природі та екосистемі.

За порушення передбачена адміністративна відповідальність, яка карається штрафами (від 153 до 510 грн). Окрім самого штрафу, порушники також мають відшкодувати збитки, завдані довкіллю. Сума відшкодування залежить від виду транспорту та відстані, яку вони проїхали. Йдеться про суми від 4 тис. грн до 8,8 тис. грн за кожні 100 метрів руху територією природно-заповідного фонду.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET писав, скільки справ через незаконну їзду джипами та квадроциклами заповідними територіями Карпат від початку року дійшло до судів, де екоінспектори зафіксували найбільше порушень та чим на практиці завершуються такі справи для джиперів. Більше читайте у матеріалі «Джипінг у Карпатах: які реальні покарання за проїзд забороненими маршрутами».