Марію Федак поховали на Личаківському цвинтарі

У п’ятницю, 18 вересня, у Львові відбулося перепоховання української громадської і благодійної діячки Марії Федак – представниці жіночого та просвітницького руху Галичини, матері Ольги Коновалець (дружини провідника ОУН Євгена Коновальця) та Софії Мельник (дружини голови ОУН Андрія Мельника). Про це повідомили у Львівській облраді.

Марія Федак померла та була похована на цвинтарі Боневуа у Люксембурзі. Через десятиліття її останки повернули в Україну в межах ініціативи з повернення та вшанування видатних українців, похованих за кордоном.

Прощання розпочалося у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Після молитви жалобна процесія вирушила до Львівської міської ради, а останнім місцем спочинку Марії Федак став Личаківський цвинтар. Її поховали поруч із чоловіком Степаном Федаком на полі №49.

У Львові відбулася церемонія прощання та перепоховання Марії Федак (фото ЛОР)

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Участь у церемонії прощання взяли її правнук Юрій Кузьмович, депутати, представники влади та громадськості.

Юрій Кузьмович розповів, що після вимушеної еміграції родини нащадки Марії та Степана Федаків нині живуть у восьми країнах на п’яти континентах. За його словами, повернення Марії до Львова стало можливістю відновити зв’язок родини з рідним містом.

Марія Федак народилася 1874 року на Тернопільщині. Була активною учасницею жіночого просвітницького руху Галичини, займалася благодійністю та допомагала заарештованій українській молоді. Разом із чоловіком Степаном Федаком виховала вісьмох дітей.

Її доньки Ольга та Софія стали дружинами визначних діячів українського визвольного руху – Євгена Коновальця та Андрія Мельника, які в різні періоди очолювали Організацію українських націоналістів.

Під час Другої світової війни родина емігрувала на Захід. Марія Федак померла у Люксембурзі.