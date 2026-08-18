Церемонія перепоховання Євгена Коновальця 18 серпня

У вівторок, 18 серпня, на Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом перепоховали першого голову Організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Останки Євгена Коновальця перепоховали поруч із могилами голови ОУН Андрія Мельника та його дружини, діячки ОУН Софії Мельник. На процесію прийшли президент Володимир Зеленський, голова Офісу президента Кирило Буданов, премʼєр-міністр Сергій Корецький та голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Євген Коновалець загинув 23 травня 1938 року в Роттердамі внаслідок організованого радянськими спецслужбами замаху. 13 серпня 2026 року останки Євгена Коновальця повернули до України з нідерландського кладовища «Кросвейк».

Фото: hromadske