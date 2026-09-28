Між групою людей виник конфлікт під час розпивання спиртних напоїв

У Львові поліцейські встановили учасників конфлікту зі стріляниною, який стався ввечері 27 вересня на вул. Личаківській. Як з’ясували правоохоронці, під час конфлікту 29-річний військовослужбовець кілька разів вистрілив у повітря.

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Повідомлення до поліції надійшло про стрілянину на вул. Личаківській надійшло близько 21:30. На місці події працювали слідчо-оперативна група та поліцейські патрульної поліції Львівської області.

Попередньо встановлено, що між групою людей виник конфлікт під час розпивання спиртних напоїв. Щоб припинити його, 29-річний військовослужбовець, який приїхав забрати свою родину, що перебувала поблизу місця конфлікту, здійснив кілька пострілів у повітря з револьвера системи Флобера. Тілесних ушкоджень ніхто не отримав. Із письмовими заявами до поліції ніхто не звертався.

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На чотирьох чоловіків, учасників конфлікту, патрульні поліцейські склали адміністративні протоколи за ч.1 ст.178 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді). Перевірка триває, інформацію про інцидент правоохоронці передали до територіального підрозділу Військової служби правопорядку.