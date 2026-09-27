Конфлікт між молоддю трапився на вул. Личаківській, 50

У неділю ввечері, 27 вересня, у Львові на вул. Личаківській трапилася стрілянина. Відповідне відео поширилося у місцевих телеграм-каналах.

За даними ZAXID.NET конфлікт трапився на вул. Личаківській, 50, біля ломбарду «Благо». Відео стрілянини почало з’являтися у телеграм-каналах після 21:30. На одному з відео видно, як на хіднику стоїть чорний автомобіль таксі Toyota Avensis, біля переднього пасажирського сидіння стоїть хлопець, до нього підбігають дві дівчини й одна з них кричить: «Стріляй, кажу, в мене стріляй, в мене стріляй».

В цей момент хлопець робить один постріл в повітря і починає бігти, дівчина біжить за ним і знову кричить:«Не чіпай його, не чіпай, під***с».

Далі чути лише дівчачі крики й постріли, щонайменше – сім. Місцеві телеграм-канали опублікували відео інциденту.

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Інше відео теж зняте біля машини, на ньому видно як хлопець відтягує одну дівчину від іншої, вони при цьому сваряться.

Зазначимо, з відео очевидно, що конфлікт трапився між молоддю.

Зголом у телеграм-каналах з’явилася інформація, що на місце події приїхали кілька нарядів поліції.

Більше деталей і що саме стало причиною конфлікту та стрілянини наразі невідомо. ZAXID.NET звернувся до поліції у Львівській області за коментарем. На момент публікації новини редакція не отримала відповіді від поліцейських.

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