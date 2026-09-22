До редакції ZAXID.NET звернулися представники педагогічного колективу Вовченського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Турківської громади на Львівщині. За їхніми словами, конкурс на посаду директора не оголошують з червня цього року, коли в попереднього керівника закінчився контракт. Школою тимчасово керує виконувачка обов'язків Алла Кузан, дружина колишнього директора і депутатка Турківської міськради.

Вона також є родичкою дружини керівника відділу освіти Турківської міськради Михайла Блажівського. Посадовець не вважає це конфліктом інтересів, а затримку конкурсу пояснює освітньою реформою, через яку школа має втратити статус закладу І-ІІІ ступенів.

Водночас Михайло Блажівський сказав ZAXID.NET, що готовий оголосити конкурс уже з 1 жовтня, якщо педагогічний колектив подасть письмове звернення до міського голови. Сама Алла Кузан вважає претензії до себе безпідставними і каже, що теж подаватиметься на конкурс.

«У тих школах оголосили, в нашій – не оголосили»

Вчителька Вовченської школи 42-річна Мирослава Данько-Радецька готувалася брати участь у конкурсі на посаду директора. Вона склала іспит на знання державної мови, отримала сертифікат і зібрала документи.

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«У колишнього директора закінчився контракт 19 червня, то мало бути оголошено конкурс. І всі знали, що я хочу подаватися. Влітку конкурси оголосили в кількох інших школах громади, а в нашій не оголосили», – розповіла Мирослава Данько-Радецька ZAXID.NET.

За її словами, з’ясувати причину такого стану справ у відділі освіти міськради їй не вдалося. «Керівник відділу освіти то був у відпустці, то уникав зустрічі. Коли я його потім зловила і спитала, чому конкурс не оголошується, він промовчав», – каже вчителька.

Вона має три вищі освіти: юридичну, географічну та фізкультурну. За її словами, конкурс дав би шанс спробувати свої сили і іншим претендентам: «Якби конкурс був оголошений, я думаю, що зі села чи, може, хтось з іншого села також би хотів подаватися».

Розмовляти відкрито вчителька погодилася не одразу, бо побоюється наслідків. «Щоб потім, не дай Боже, мене ще з роботи “не попхали”», – каже вона.

Чоловік-директор і дружина-завуч

Попередній директор Вовченської школи 56-річний Володимир Кузан керував закладом до червня цього року. Його дружина 53-річна Алла Кузан у цей час працювала в школі завучем. У колективі кажуть, що так тривало 5,5 років, не зважаючи на те, що така конструкція суперечила законодавству.

Сама Алла Кузан розповіла ZAXID.NET, що почала виконувати обов'язки директора ще взимку, коли в чоловіка погіршився стан здоров'я.

«Я виконувала обов’язки з січня до травня. Потім він вийшов на роботу. І тепер він звільнився, тому що стан здоров'я не дозволяє», – каже вона. За інформацією колективу школи, колишній директор виїхав за кордон.

Після того, як у червні контракт директора закінчився, відділ освіти призначив Аллу Кузан виконувачкою обов'язків. Окрім цього, вона працює вчителькою і є депутаткою Турківської міської ради від партії «Слуга народу».

«Депутатство на громадських засадах. Це не є платна робота», – відповіла Алла Кузан на запитання, як їй вдається поєднувати три ролі.

«Хай хоч сьогодні оголошують конкурс»

Алла Кузан працює у Вовченській школі шостий рік. Вона каже, що обов'язки директора перейшли до неї автоматично, як до заступниці.

«Звільняється директор, автоматично обов'язки ставлять на заступника. А про конкурс, то не лише в нашій школі не було. Там в багатьох школах не було конкурсу. Я не знаю, які до мене можуть бути претензії», – сказала вона ZAXID.NET.

На запитання про родинний зв'язок із керівником відділу освіти Алла Кузан відповіла: «Якийсь абсурд просто. Які родинні зв'язки? Та хай оголошують хоч сьогодні конкурс. При чому тут родинні зв'язки?».

Посаду виконувачки обов'язків вона описує як додаткове навантаження. «Мені навпаки важко, тому що коли є директор і заступник, робота розділена. Мені оцей вересень так пройшов важко, тому що все навантаження на мене», – каже Алла Кузан.

При цьому вона додала, що братиме участь у конкурсі, якщо його все ж оголосять.

«Це троюрідна сестра моєї дружини»

Керівник відділу освіти Турківської міськради Михайло Блажівський у розмові з ZAXID.NET родинний зв'язок підтвердив, проте наголосив, що йдеться про родину дружини.

«Вона не є моєю родичкою. Це троюрідна сестра моєї дружини», – сказав Михайло Блажівський. У школі натомість кажуть про ближчий ступінь спорідненості – двоюрідну сестру. На уточнююче запитання з цього приводу Микола Блажівський відповів, що перепитає про ступінь родинного зв’язку у своєї дружини.

Керівник відділу освіти наполягає, що призначення Алли Кузан не було винятковим рішенням. За його словами, цього року в громаді закінчилися контракти в 12 школах, конкурси влітку провели у п'яти, а в решті закладів обов'язки керівників тимчасово поклали на заступників.

«У селі Ільник – така сама школа, Шум'яч – така сама школа, Присліп – така сама школа», – перелічує Михайло Блажівський.

Затримку конкурсу у Вовчому він пояснює змінами, які набудуть чинності у 2027 році.

«На наступний рік гряде кардинальна зміна усіх структур в сфері освіти. У Вовчому вже не буде 11, а буде 9 класів. Тобто статус першого-третього ступеня вони втрачають. З 2027 року буде один ліцей в громаді, а решту будуть тільки гімназії», – каже керівник відділу освіти.

За його словами, відділ не хоче оголошувати конкурс двічі: спершу на школу в нинішньому статусі, а згодом ще раз після зміни статуту.

Михайло Блажівський стверджує, що призначення виконувачів обов'язків під час воєнного стану є законним: «Зараз законодавство говорить, що не є неправомірним під час військового стану покласти на когось обов'язки».

«Основне, щоб якось виглядало по-людськи»

Під час розмови керівник відділу освіти визнав, що конкурс можна було провести і зараз.

«В принципі, можна зараз зробити, то не є проблема», – сказав Михайло Блажівський. За його словами, він радився щодо процедури з міською радою та обласним департаментом освіти, проте однозначної відповіді не отримав.

«Всі кажуть: і так правильно, і так правильно. Мені, чесно сказати, не має значення. Основне, щоб воно плюс-мінус якось виглядало по-людськи», – сказав керівник відділу освіти.

Наприкінці розмови Михайло Блажівський заявив, що готовий оголосити конкурс, якщо педагогічний колектив офіційно звернеться до міської ради.

«Треба? Я зроблю. Якщо дуже вимагають люди, хай напишуть письмове звернення», – сказав він.

За його підрахунками, процедура оголошення триває близько місяця, тому починати варто з 1 жовтня. Пізніший старт накладеться на замовлення атестатів у грудні-січні, і тоді відділу доведеться пояснювати Києву, чому в документах фігурує прізвище одного директора, а заклад очолює інший.

Конфлікту інтересів у ситуації з теперішньою в.о. директорки Вовченської школи Михайло Блажівський не бачить: «Моєї особистої родини ніякої немає. Дружини, так, є».

Гроші на тарілки

Ще одна претензія, яку озвучили в школі, стосується зборів грошей з батьків. Цього місяця батькам запропонували здати по 70-85 грн на тарілки та горнята для їдальні, а раніше збирали гроші на вхідні двері.

Мирослава Данько-Радецька каже, що телефонувала з цього приводу у відділ освіти: «Я кажу: це є законно, чи якась постанова надана, щоб у державну установу діти самі собі тарілки приносили?». За її словами, у відділі освіти відповіли, що збори добровільні.

В.о. директорки школи Алла Кузан збори заперечує. «На тарілки ніякі гроші ми не здаємо», – сказала вона ZAXID.NET. За її словами, посуду справді бракує, бо після запровадження безкоштовного харчування кількість дітей, які їдять у школі, зросла з 46 до понад сотні, але посуд довозить підприємець, який обслуговує їдальню.

Заміну вхідних дверей в. о. директорки також заперечила. Вона пригадала, що співфінансування від мешканців збирали понад десять років тому, коли в селі працювала агенція місцевого розвитку, і школа брала участь у проєкті із заміни вікон.

Керівник відділу освіти Михайло Блажівський стверджує, що жодних скарг про незаконні збори грошей від батьків учнів школи не отримував.

Що далі?

У Вовченській школі навчається 114 дітей. З 2027 року заклад має стати гімназією з дев’ятьма класами.

«Уже село занепадає, бо люди виїжджають, молодь вся за кордон повтікала. Дітей нема», – каже Мирослава Данько-Радецька.

Офіційної скарги в обласний департамент освіти вчителька не подавала. Вона сподівається, що розголос допоможе вирішити ситуацію із конкурсом на посаду директора школи та припинити родинні зв’язки у призначенні на посади. Зі свого боку ZAXID.NET стежитиме за подальшим розвитком подій.