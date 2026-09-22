При узгодженні прикметників з абревіатурою слід визначити головне слово

У новинних повідомленнях іноді можна побачити словосполучення «велике ДТП» чи «смертельне ДТП». Проте такі форми є помилковими. З’ясуймо, як правильно узгоджувати прикметники з абревіатурою ДТП.

Щоб правильно визначити рід абревіатури, потрібно з’ясувати рід головного слова в її повній назві.

ДТП – це дорожньо-транспортна пригода. Головне слово в цьому словосполученні – пригода, а це іменник жіночого роду. Отже, і абревіатура ДТП має жіночий рід.

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Тому прикметники, займенники та інші слова, які узгоджуються з ДТП, потрібно вживати у жіночому роді.

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