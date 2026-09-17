Конфлікт навколо коледжу триває з червня 2026 року

У Шептицькому професійному коледжі енергетики та технологій після зміни керівництва провели інвентаризацію та виявили зникле майно на понад 106 тис. грн. Окрім того перевірка виявила списання робочої техніки ще на 238 тис. грн – наприклад, системний блок за 43 тис. грн списали через місяць після купівлі. Попередня в.о. директорки Ольга Запісоцька за дев’ять місяців роботи отримала понад 1 млн грн виплат. Попри те, що депутати комісії її не підтримали, заступник голови Львівської ОВА Олександр Кулепін неприховано просував Запісоцьку на посаду в.о. директорки. Про результати перевірки у четвер, 17 вересня, депутатам Львівської облради розповіла нинішня в.о. директорки коледжу Любов Осміловська, яка очолила заклад після Запісоцької.

Осміловська розповіла, що після її призначення у коледжі насамперед взялися з’ясовувати, у якому стані перебуває майно закладу та що з ним відбувалося раніше. Разом із представниками управління майном Львівської ОВА звірили фактичну наявність обладнання з бухгалтерськими документами, а також переглянули списання за 2025–2026 роки. Результати цієї роботи виявилися проблемними: частини майна не знайшли, а щодо деяких списань виникли питання.

У коледжі не знайшли майна на понад 106 тис. грн

Частини майна, яке досі числиться за коледжем, фактично не виявилося. Йдеться, зокрема, про зварювальне обладнання, компресор та гідравлічний підйомник. Загальна вартість такого майна – 106,3 тис. грн. За словами Любові Осміловської, це обладнання можна використовувати для ремонту автомобілів та роботи в майстернях коледжу, однак при колишній в.о. директорки – Ользі Запісоцькій – воно зникло.

Крім основного обладнання, під час інвентаризації не знайшли і частину оснащення навчальних стендів і лабораторій. Загалом воно коштує близько 1,9 тис. грн. Проблеми виявили і з інвентарними номерами: на частині майна їх просто не було.

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результати перевірки

Техніку списували невдовзі після купівлі

Окремі запитання у депутатів виникли через те, як у коледжі списували майно. Під час перевірки з’ясували, що частину техніки списували без документів, які б належно підтверджували її стан та необхідність утилізації.

Серед такого майна – планшети, ноутбуки та інша комп’ютерна техніка. Особливу увагу комісії привернув системний блок вартістю майже 43 тис. грн. Його придбали та ввели в експлуатацію 1 січня 2026 року, а приблизно через місяць уже списали.

Представники комісії також звернули увагу на те, що частина актів на списання не мала необхідних погоджень, а щодо деякого обладнання не було навіть наказів на утилізацію.

Загальна вартість майна, списання якого викликало запитання, становить майже 238 тис. грн.

Ще майже 232 тис. грн – це матеріальні цінності, які, за даними перевірки, мали надійти на склад, але фактично їх там не виявили.

Частину зниклого майна «підкидають» назад в коледж

Після початку перевірки частина обладнання почала повертатися до коледжу. Осміловська розповіла, що деякі речі вже «підкидають» назад, однак люди, які передають зникле майно, просять не розголошувати, хто саме їх повернув.

Любов Осміловська надала працівникам два тижні, щоб повернути майно на склад або на місце, де воно має зберігатися, щоб не звертатися до поліції. Однак якщо після цього терміну речі не повернуть, до справи залучать поліцію.

Майно коледжу забирали додому

Під час обговорення депутат від «Української Галицької Партії» Назарій Островський різко відреагував на ситуацію з майном. Він заявив, що розуміє бажання Осміловської спочатку налагодити роботу закладу та не допустити проблем для студентів, однак вважає, що з такими порушеннями варто невідкладно звертатися в поліцію.

Зокрема депутат наголосив, що майно коледжу фактично належить громаді та утримується за кошти платників податків.

«Моя гривня, кожного присутнього в цій кімнаті гривня є в цьому ноутбуці», – сказав Островський.

Водночас депутат зазначив, що подальше загострення ситуації не повинно відобразитися на навчальному процесі студеентів, а увага до коледжу з боку депутатів залишатиметься підвищеною.

На запитання депутатів про те, хто відповідав за списання техніки, Любов Осміловська пояснила, що відповідні документи підписувала комісія зі списання, а остаточні рішення погоджувалися керівництвом. Однак вона додала, що для належної роботи зараз техніки бракує, тому працівники коледжу приносять свою техніку з дому.

«Я керівник цього закладу, а це тепер моя команда, моя сім’я. І моя сім’я стала заручником певної ситуації. Я пробую їм допомогти», – сказала вона.

Саме тому, за словами Осміловської, працівникам дали час виправити ситуацію та повернути майно.

Ольга Запісоцька погрожувала Любові Осміловській

Під час засідання Любов Осміловська розповіла, що Ольга Запісоцька, перебуваючи на лікарняному, одного дня прийшла в коледж з погрозами та шантажем – вона попереджала, що в нової в.о. директорки будуть проблеми з бізнесом.

Конкретних людей Запісоцька не називала, однак Осміловська здогадалася про кого йдеться, і поспілкувалася з представниками бізнесу.

Після цього заступниця голови депутатської комісії з питань освіти Парасковія Дворянин заявила, що отримує інформацію про можливий тиск не лише на працівників коледжу, а й на депутатів.

«Будь-яка погроза депутату нашої комісії буде озвучена публічно і не лише публічно», – сказала вона.

На прохання уточнити, хто саме намагався тиснути на неї, Осміловська відмовилась відповідати.

Запісоцька заробила 1,2 млн грн

Окремо на засіданні обговорили витрати коледжу на оплату праці. За словами Любові Осміловської, одним із першочергових завдань після її призначення було зрозуміти, як формується фонд зарплати та чому на нього припадає таке значне фінансове навантаження.

За даними перевірки, за 46 календарних днів відпустки колишній в.о. директорки Ользі Запісоцькій нарахували 202 346 грн. Крім того, їй ще нарахували 101 673 грн компенсації за невикористані дні відпустки.

У травні 2026 року виплати відпускних та компенсації Запісоцькій становили майже 259,9 тис. грн.

Вся сума нарахувань бухгалтерці Ользі Запісоцькій із 1 січня до 1 вересня 2026 року, включно із зарплатами, відпускними та компенсаціями, становила 1 млн 261 тис. грн.

У той самий час через нестачу грошей для виплати зарплат і пов’язаних із ними доплат адміністрація коледжу звернулася до департаменту освіти і науки Львівської ОВА по додаткове фінансування.

Заступниця голови депутатської комісії з питань освіти Парасковія Дворянин зазначила, що премію керівнику за значні успіхи мали б погодити в департаменті освіти. Однак такого звернення до департаменту не надходило. Крім того, вже з другого дня після призначення в.о. директорки – з 3 липня 2026 року – Ольга Запісоцька пішла на лікарняний. До цього, з січня 2026 року, вона працювала головною бухгалтеркою коледжу. Тож у депутатів виникло питання, за які саме успіхи Запісоцька призначала собі такі премії.

На завершення Парасковія Дворянин заявила, що непокаране зло повертається, та закликала правоохоронців не ігнорувати ситуацію в коледжі. Вона наголосила, що комісія продовжить стежити за закладом, а можливі випадки тиску на депутатів чи працівників документуватимуть і передаватимуть правоохоронцям.

У коментарі ZAXID.NET Ольга Запісоцька зазначила, що вона була бухгалтером, тому їй не потрібно було погоджувати з обласною радою своє преміювання. Вона також ствердила, що жодних преміювань, як у в.о. директорки вона не мала, а розкрадання майна не заперечила.

«Я не приймала акту передачі від попереднього керівника, тому сверджувати, що щось пропало за мого керівництва неможливо», – ствердила Запісоцька.

Нагадаємо, 18 червня 2026 року у Львівській ОВА відбувся конкурс на посаду директора Шептицького коледжу. На неї претендували дві кандидатки – директорка Угнівського аграрно-будівельного ліцею Любов Осміловська та головна бухгалтерка Шептицького коледжу Ольга Запісоцька.

Однією з головних тем конкурсу стала відсутність у Запісоцької педагогічної освіти та досвіду викладання. Директор департаменту освіти і науки Львівської ОВА Олег Паска попросив її пояснити, що таке методологія викладання та як вона порадила б викладачеві проводити заняття. Відповідь кандидатки його не переконала. Паска заявив, що вона мала б визнати брак відповідних знань і сказати, що планує здобути педагогічну освіту.

Запісоцька натомість наголошувала на своєму внеску в роботу коледжу, зокрема реалізації грантових проєктів і залученні додаткових коштів.

Під час обговорення низьких показників наповнення спецфонду вона сказала, що не відповідала за цей напрямок роботи.

«Де вигідно – там ви відповідаєте. Де невигідно – там вже не відповідаєте», – зауважив тоді один із членів комісії.

За результатами таємного голосування працівників коледжу кандидатуру Запісоцької підтримали 25 працівників, а Осміловської – 42.

Під час конкурсу також обговорювали зарплату Запісоцької. Заступниця голови депутатської комісії з питань освіти Парасковія Дворянин запитала, чи справді у грудні 2025 року вона отримала близько 170 тис. грн. Запісоцька заявила, що така інформація не відповідає дійсності. Водночас, за інформацією джерел ZAXID.NET, у грудні 2025 року вона отримала 173 тис. грн, а у березні 2026 року – майже 105 тис. грн.

Шептицький професійний коледж енергетики та технологій заснували у 1996 році як Червоноградське технічне училище №7. Згодом заклад реорганізували у Червоноградський професійний гірничо-будівельний ліцей, а у 2026 році після набуття чинності закону про професійну освіту він отримав нинішню назву.

Коледж готує фахівців з будівництва, електротехніки, зварювального виробництва, металообробки, технічного обслуговування обладнання, гірничої справи та сфери послуг.

Раніше головну бухгалтерку коледжу Ольгу Запісоцьку також звинувачували у махінаціях із виплатою заробітної плати.