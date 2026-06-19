За посаду директора Шептицького коледжу енергетики та технологій змагаться дві кандидатки

Головну бухгалтерку Шептицького професійного коледжу енергетики та технологій, яка також є претенденткою на посаду директора цього коледжу Ольгу Запісоцьку звинуватили у махінаціях з виплатою заробітної плати. Про це йдеться у зверненні майстрині виробничого навчання коледжу енергетики та технологій Людмили Стопчанської до уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, керівника відділу аудиту департаменту освіти і науки ЛОВА та директора коледжу.

У зверненні, яке є в розпорядженні редакції, Людмила Стопчанська заявляє про невиплату їй щорічної винагороди за 2025 рік, у той час, як інші працівники її отримали. Також майстриня виробничого навчання повідомила про порушення при виплаті відпускних та оздоровчих, надбавок до посадового окладу та надбавки за престижність праці, а також у заниженні їй розміру премії до ювілейної дати.

«Премії виплачуються одним і тим самим працівникам не за роботу, відповідно до результатів праці, а за особисту симпатію та бажання домінувати над людьми. Головний бухгалтер одноосібно, маючи вплив на директора, преміює себе та працівників бухгалтерії значними сумами на постійній основі», – сказано у зверненні Людмили Стопчанської.

Сама Ольга Запісоцька пов’язує такі скарги та звинувачення з тим, що вона претендує на посаду керівника коледжу.

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«Я б теж не проти зустрітися з паном Лубінцем, щоб пояснити певну діяльність тих чи інших працівників – щодо їхньої поведінки та звинувачень у мій бік. Звісно, що махінацій нема. У нас були перевірки і Держуадиту, і Держпраці та інших перевіряючих органів – все вчинено в правовому порядку щодо нарахувань заробітної плати, премій», – запевнила Ольга Запісоцька.

З її слів, перевірки контролюючих органів відбувалися минулого і цього року, оскільки такі звернення є не вперше.

«Мені здається, що ці люди будуть невдоволені будь-яким керівником, бо їм нецікавий розвиток закладу», – додала Ольга Запісоцька.

Нагадаємо, у Львівській облраді триває конкурс на посаду директора КЗ ЛОР «Шептицький професійний коледж енергетики та технологій». За посаду керівника змагаються дві кандидатки – директорка Угнівського аграрно-будівельного ліцею Любов Осміловська, яка понад 30 років працює в освіті, та головна бухгалтерка Шептицького професійного коледжу енергетики та технологій Ольга Запісоцька, яка не має педагогічної освіти.

На засіданні конкурсної комісії заступниця голови депутатської комісії з питань освіти Парасковія Дворянин запитала Ольгу Запісоцьку про розмір її зарплати. Зокрема, чи відповідає дійсності інформація, що у грудні 2025 року вона отримала близько 170 тис. грн (за даними ZAXID.NET, у грудні 2025 року Запісоцька отримала 173 тис. грн зарплати, а у березні 2026 року – майже 105 тис. грн). Але на комісії кандидатка заперечила цю інформацію.

18 червня конкурсна комісія заслухала програми кандидаток, втім з переможицею наразі не визначилися, оголосивши перерву до понеділка.