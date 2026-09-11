Йдеться про вихованців Новосільківської спецшколи

Директорку Новосільської спеціальної школи, що на Тернопільщині, Дар’ю Коменду оштрафували за примусове позбавлення волі учнів. Керівниця спрямовувала дітей в психіатричне відділення КНП «Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня» на лікування. Неповнолітні могли там перебувати місяцями. За такі дії Дар’я Коменда має заплатити штраф – понад 100 тис. грн.

Розголос про неналежне ставлення до учнів в спецшколі на Тернопільщині виник після приїзду до закладу представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Спецшколу перевіряли 6 листопада 2024 року. Тоді представники Омбудсмана зафіксували знущання над дітьми, неналежні умови навчання та проживання учнів, а також спільно з правоохоронцями виявили один факт поміщення дитини в психіатричний заклад.

Поліцейські розпочали розслідування. Однак, як йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 3 вересня, з’ясувалося, що директорка Новосільської спецшколи була причетна не одного, а до щонайменше восьми епізодів поміщення дітей у 8 психіатричне дитяче відділення. Це відділення функціонує при Тернопільській обласній клінічній психоневрологічній лікарні. Допомагала Дар’ї Коменді в цьому завідувачка цього відділення. Досудові матеріали справи проти лікарки виділення в окреме провадження.

Зокрема, правоохоронці під час розслідування встановили, що Дар’я Коменда, за посадовими інструкціями, як директора спецшколи, була визначена опікуном та піклувальником дітей, позбавлених батьківського піклування. Вона мала б дбати за їх безпеку, однак «протягом тривалого часу незаконно позбавляла волі малолітніх та неповнолітніх вихованців, шляхом ініціювання поміщення таких на стаціонарне лікування у 8 психіатричне дитяче відділення КНП “Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня”. Це робила через неналежну поведінку дітей та під час канікул, зокрема літніх та зимових, чим не створювала необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, а також використовувала методи виховання, пов’язані із психічним насиллям над особистістю учня».

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Загалом від таких дій директорки потерпіли щонайменше 8 неповнолітніх вихованців. У психіатричному відділенні вони могли перебувати від кількох тижнів до понад двох місяців. Одного з вихованців залишили у відділенні на 75 днів. Документи та згоди на госпіталізацію замість директорки чи самих дітей підписували невстановлені слідством люди. Дітей формально виписували зі стаціонару, однак фактично вони залишалися у медзакладі, після чого на них заводили нові медичні карти. Такі факти поміщення вихованців Новосільської спецшколи правоохоронці зафіксували починаючи з 2021 року.

У липні 2026 року Дар’я Коменда підписала угоду про визнання винуватості з прокурором. До цього в прокуратуру і до суду надійшли письмові згоди від усіх потерпілих та їх законних представників щодо укладення такої угоди між директоркою і стороною обвинувачення. Згідно з цією угодою, керівниця добровільно сплатила 122 тис. грн потерпілим, також перерахувала 150 тис. грн на ЗСУ.

Суд врахував, що Коменду вже звільнили з посади директорки, вона визнала провину, розкаялася та активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення. Обвинувачена щиро розкаялася та сприяла розкриттю справи.

Суд призначив їй штраф в розмірі 102 тис. грн з позбавленням права обіймати керівні посади у педагогічних закладах будь-якої форми власності на території України на строк 1 рік. Також вона має заплатити майже 50 тис. грн за судові експертизи. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.