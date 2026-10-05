Вчителі отримали нагороди з нагоди Дня працівників освіти

З нагоди Дня працівників освіти президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами трьох педагогів з Прикарпаття. Про це в неділю, 4 жовтня, повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Учительці Коломийського ліцею №1 імені Василя Стефаника Марії Левицькій присвоїли звання «Заслужений вчитель України».

Педагогиня відома високими досягненнями своїх вихованців. Зокрема, вона є наставницею Тараса Симака, який у 2024 році посів друге місце на Всеукраїнській учнівській олімпіаді з географії, а згодом став призером Міжнародної олімпіади з цього предмета.

Вчителька географії Марія Левицька

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