Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами та почесними званнями 134 представників освітньої та наукової сфери з нагоди Дня працівників освіти. Шестеро з них – із Хмельницької області.

Як повідомили на сайті Нової української школи у понеділок, 5 жовтня, почесне звання «Заслужений вчитель України» присвоїли 23 педагогам. Ще 111 освітян і науковців отримали ордени, медалі та інші державні відзнаки.

Освітяни Хмельниччини отримали такі нагороди:

Орден «За заслуги» ІІІ ступеня:

Вадим Овчарук – директор Відокремленого структурного підрозділу «Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка»;

Богдан Паламарчук – викладач кафедри Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту, ветеран війни.

Медаль «За бездоганну службу» ІІІ ступеня:

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Андрій Сорока – начальник навчально-методичного центру Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, полковник.

Почесне звання «Заслужений вчитель України»:

Василь Власюк – учитель Перемишельської гімназії Улашанівської сільської ради Шепетівського району;

Марія Поліщук – учителька Волицької гімназії імені Миколи Бойка Красилівської міської ради.

Почесне звання «Заслужений працівник освіти України»: