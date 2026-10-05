Президент присвоїв почесні звання та нагороди шістьом освітянам Хмельниччини
Серед нагороджених як директори закладів, так і вчителі
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами та почесними званнями 134 представників освітньої та наукової сфери з нагоди Дня працівників освіти. Шестеро з них – із Хмельницької області.
Як повідомили на сайті Нової української школи у понеділок, 5 жовтня, почесне звання «Заслужений вчитель України» присвоїли 23 педагогам. Ще 111 освітян і науковців отримали ордени, медалі та інші державні відзнаки.
Освітяни Хмельниччини отримали такі нагороди:
Орден «За заслуги» ІІІ ступеня:
- Вадим Овчарук – директор Відокремленого структурного підрозділу «Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету «Львівська політехніка»;
- Богдан Паламарчук – викладач кафедри Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту, ветеран війни.
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- Андрій Сорока – начальник навчально-методичного центру Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, полковник.
Почесне звання «Заслужений вчитель України»:
- Василь Власюк – учитель Перемишельської гімназії Улашанівської сільської ради Шепетівського району;
- Марія Поліщук – учителька Волицької гімназії імені Миколи Бойка Красилівської міської ради.
Почесне звання «Заслужений працівник освіти України»:
- Таміла Соболик – директорка Нетішинського академічного ліцею Нетішинської міської ради Шепетівського району.
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