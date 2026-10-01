До переліку увійшов Нетішинський професійний ліцей

50 професійних та фахових коледжів з 17 областей України стали переможцями конкурсу «Поширення перевірених практик професійної освіти в аграрному секторі» у межах Мультидонорської ініціативи Skills4Recovery. Три заклади розташовані на Хмельниччині.

Як повідомило Міністерство освіти і науки, конкурс стартував у липні 2026 року. Заклади, що пройшли технічний відбір, отримали підтримку в підготовці проєктних заявок: організатори провели навчання з проєктного дизайну, бюджетування та підготовки грантової документації для понад 200 учасників зі 98 коледжів.

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За результатами конкурсного відбору субгранти від міжнародних партнерів розміром до 5000 євро кожен отримають 50 закладів за трьома пріоритетними напрямами:

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підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання через співпрацю з бізнесом – 12 закладів;

створення інклюзивного та безбар'єрного освітнього середовища – 13 закладів;

створення або модернізація центрів кар'єри – 25 закладів.

Які заклади з Хмельницької області отримають субгранти:

Нетішинський професійний ліцей;

Грицівське вище професійне училище №38;

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Славутський професійний ліцей».

З повним переліком закладів можна ознайомитися за посиланням.