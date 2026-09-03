Хмельницький приватний ліцей «Мої обрії» посів перше місце за результатами НМТ

Сайт «Освіта.ua» сформував рейтинг загальноосвітніх шкіл Хмельницького у 2026 році за результатами Національного мультипредметного тестування. Таку інформацію освітній портал оприлюднює щороку за підсумками оцінювання випускників.

Так, перше місце у рейтингу посів Хмельницький приватний ліцей «Мої обрії». Навчальний заклад також потрапив у перелік топ-200 шкіл України, зайнявши 196 місце. На другому місці – ліцей №1 імені Володимира Красицького, а на третьому – Хмельницький ліцей Хмельницької обласної ради.

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Найгіршими результати НМТ були у Вищому професійному училищі №11, Хмельницькому центрі професійно-технічної освіти сфери послуг і Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна».

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Портал «Освіта.ua» зауважує, що учні низки шкіл через воєнні дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло повпливати на рейтингову оцінку закладів.

Пояснення назв колонок у таблиці:

Місце – місце в поточному рейтингу 2024 року.

ТОР – місце закладу у всеукраїнському рейтингу.

Рейт. бал – рейтинговий бал школи, розрахований за наведеною формулою.

Бал НМТ – середній бал всіх тестів НМТ включно з тестами «не склав», яким надано значення «0».

Учнів/тестів – кількість випускників, які складали НМТ, і загальна кількість тестів, що їх складали випускники, включаючи тести з результатом «не склав».

Склав (%) – відсоток тестів, у яких було подолано поріг «склав/не склав».