Найкращі та найгірші школи Хмельницького 2026 року
Рейтинг шкіл за результатами національного мультипредметного тесту
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Сайт «Освіта.ua» сформував рейтинг загальноосвітніх шкіл Хмельницького у 2026 році за результатами Національного мультипредметного тестування. Таку інформацію освітній портал оприлюднює щороку за підсумками оцінювання випускників.
Так, перше місце у рейтингу посів Хмельницький приватний ліцей «Мої обрії». Навчальний заклад також потрапив у перелік топ-200 шкіл України, зайнявши 196 місце. На другому місці – ліцей №1 імені Володимира Красицького, а на третьому – Хмельницький ліцей Хмельницької обласної ради.
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Найгіршими результати НМТ були у Вищому професійному училищі №11, Хмельницькому центрі професійно-технічної освіти сфери послуг і Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна».Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Портал «Освіта.ua» зауважує, що учні низки шкіл через воєнні дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло повпливати на рейтингову оцінку закладів.
Пояснення назв колонок у таблиці:
- Місце – місце в поточному рейтингу 2024 року.
- ТОР – місце закладу у всеукраїнському рейтингу.
- Рейт. бал – рейтинговий бал школи, розрахований за наведеною формулою.
- Бал НМТ – середній бал всіх тестів НМТ включно з тестами «не склав», яким надано значення «0».
- Учнів/тестів – кількість випускників, які складали НМТ, і загальна кількість тестів, що їх складали випускники, включаючи тести з результатом «не склав».
- Склав (%) – відсоток тестів, у яких було подолано поріг «склав/не склав».
|НАЗВА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
|МІСЦЕ
|TOP
|РЕЙТ. БАЛ
|БАЛ ЗНО
|УЧНІВ / ТЕСТІВ
|СКЛАВ (%)
|Хмельницький приватний ліцей "Мої обрії"
|1
|196
|133.2
|156.6
|5/20
|100
|Комунальний заклад ЗСО "Ліцей №1 імені Володимира Красицького Хмельницької міськради"
|2
|214
|132.9
|153.6
|187/748
|99
|Хмельницький ліцей Хмельницької обласної ради
|3
|298
|131
|151.6
|179/712
|99
|Комунальний заклад ЗСО "Ліцей №17 Хмельницької міськради"
|4
|421
|129.3
|150.3
|129/512
|100
|Комунальний заклад ЗСО "Ліцей №11 Хмельницької міськради"
|5
|489
|128.6
|148.5
|199/788
|99
|Комунальний заклад ЗСО "Ліцей №16 імені Володимира Козубняка Хмельницької міськради"
|6
|529
|128.1
|149.2
|103/412
|99
|ВСП "Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка"
|7
|977
|124.5
|141.5
|369/1468
|99
|Комунальний заклад ЗСО "Ліцей №3 імені Артема Мазура Хмельницької міськради"
|8
|1131
|123.7
|142.3
|236/940
|98
|Комунальний заклад ЗСО "Ліцей №5 Хмельницької міськради"
|9
|1137
|123.6
|144.3
|83/332
|99
|Комунальний заклад ЗСО "Ліцей №2 Хмельницької міськради"
|10
|1210
|123.3
|144.1
|66/260
|99
|Комунальний заклад ЗСО "Ліцей №4 імені Павла Жука Хмельницької міськради"
|11
|1355
|122.5
|143.2
|63/252
|98
|Комунальний заклад ЗСО "Ліцей №10 Хмельницької міськради"
|12
|1394
|122.3
|142.7
|81/324
|98
|Хмельницький фаховий музичний коледж ім. В.І. Заремби
|13
|1540
|121.6
|142.4
|52/208
|100
|Комунальний заклад ЗСО "Ліцей №15 імені Олександра Співачука Хмельницької міськради"
|14
|1572
|121.5
|141.7
|89/348
|99
|Комунальний заклад ЗСО "Ліцей №18 Хмельницької міськради"
|15
|1609
|121.3
|142.1
|51/204
|98
|Комунальний заклад ЗСО "Ліцей №13 імені Романа Ткаченка Хмельницької міськради"
|16
|1754
|120.7
|140.9
|83/332
|99
|Комунальний заклад ЗСО "Ліцей №6 імені Назара Макаренка Хмельницької міськради"
|17
|2046
|119.5
|139.9
|49/196
|98
|Військовий ліцей Державної прикордонної служби України
|18
|2114
|119.2
|138.8
|110/440
|98
|Комунальний заклад ЗСО "Ліцей №14 імені Івана Огієнка Хмельницької міськради"
|19
|2454
|118
|137.7
|85/336
|98
|Комунальний заклад ЗСО "Ліцей №8 Хмельницької міськради"
|20
|2478
|117.9
|137.8
|67/264
|98
|Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
|21
|2580
|117.5
|137.1
|89/356
|98
|Комунальний заклад ЗСО "Ліцей №9 Хмельницької міськради"
|22
|2738
|117
|136.9
|63/248
|97
|Маріупольський будівельний фаховий коледж
|23
|3173
|115.6
|135.2
|64/248
|98
|Комунальний заклад ЗСО "Ліцей №7 Хмельницької міськради"
|24
|3908
|113.3
|132.3
|79/304
|95
|Хмельницький базовий медичний фаховий коледж
|25
|4188
|112.4
|130.4
|153/604
|95
|Хмельницький фаховий коледж Хмельницької торговельно-економічної академії
|26
|4344
|111.9
|129.2
|209/824
|95
|Хмельницький фаховий економіко-технологічний коледж Університету економіки і підприємництва
|27
|4606
|111.1
|129.9
|61/240
|96
|Вище професійне училище №4 м. Хмельницького
|28
|5455
|108.2
|127.2
|18/56
|96
|ВСП "Хмельницький торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"
|29
|5526
|107.9
|124.9
|176/684
|93
|Хмельницький професійний ліцей
|30
|5919
|106.4
|124.8
|38/144
|93
|Хмельницький професійний ліцей електроніки
|31
|6061
|105.8
|124.3
|20/68
|94
|Хмельницький спортивний ліцей
|32
|6094
|105.7
|123.8
|43/168
|93
|Вище професійне училище № 25 м. Хмельницького
|33
|6545
|103.3
|120.2
|115/448
|92
|Державний навчальний заклад "Вище професійне училище №11 м. Хмельницького"
|34
|7005
|99.5
|116.8
|20/72
|89
|Державний навчальний заклад "Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг"
|35
|7121
|98.1
|114.9
|52/200
|91
|ВСП закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" Хмельницький фаховий коледж
|36
|7285
|95.8
|112.6
|6/24
|88