Близько 140 учнів досі навчаються у старому корпусі

У п'ятницю, 25 вересня, батьки та вчителі школи №41 у Брюховичах вийшли на пікет під Львівську обласну військову адміністрацію. Вони принесли фотографії школи та вимагали погодити проєктно-кошторисну документацію, необхідну для продовження будівництва. У Львівській ОВА після початку пікету скликали нараду за участю представників міськради, ДСНС та проєктантів. Під час неї в документації виявили зауваження, які тепер мають виправити.

Заступниця міського голови Львова Ірина Кулинич розповіла ZAXID.NET, що міськрада подала документи на погодження 21 серпня – одразу після отримання експертного звіту. Після одиночного пікету директора департаменту освіти Львівської міськради Андрія Закалюка під ЛОВА 11 вересня школа очікувала, що питання вирішать упродовж кількох робочих днів. Тоді ж перший заступник голови адміністрації Андрій Годик пообіцяв, що впродовж десяти робочих днів, після отримання документів, ЛОВА ухвалить рішення. Однак, як стверджує Кулинич, досі жодного рішення міськрада не отримала.

«Від 11 вересня до сьогоднішнього дня ніхто не рухався, ніякого документу не давали, ніхто не звертався, запитань ні в кого не було», – зазначила Кулинич.

Чому міськраді потрібне погодження ОВА

Погодження Львівської ОВА потрібне через вартість проєкту. Перший заступник голови адміністрації Андрій Годик пояснив, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів №560 проєкти, які реалізують за бюджетні кошти та вартість яких перевищує 120 млн грн, затверджує відповідний керівник обласної адміністрації. Вартість проєкту для школи в Брюховичах – 200 млн грн.

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Особливу увагу, за його словами, приділяють рішенням щодо інженерного захисту та укриття, оскільки йдеться про безпеку дітей.

Саме тому, наголосив Годик, адміністрація не могла погодити документацію, не маючи актуального проєкту.

«Не можна погоджувати проект, який ти в очі не бачив», – сказав перший заступник голови ОВА.

Чому на пікет вийшли батьки та вчителі

За словами Ірини Кулинич, затримка з погодженням документації впливає на те, де навчаються діти. Школу №41 у Брюховичах відкрили у вересні 2026 року, однак наразі завершено не весь запланований об'єкт. Через це частину дітей не можуть перевести до нового корпусу – близько 140 учнів 2–4 класів.

«Майже 140 діток на лінійці розплакалися, бо їм прийшлося повертатися у початкову школу, зовсім в іншому місці», – розповіла заступниця мера.

У міськраді розраховують, що після завершення будівельних робіт усі учні зможуть навчатися у новому корпусі. Кулинич заявила, що місто планує завершити основні роботи до Нового року. Водночас через відсутність погодження міська рада не може повноцінно продовжувати роботи та розраховуватися з підрядниками.

На пікет вийшов також директор школи. Фото ZAXID.NET

Що з'ясували на нараді

Після початку пікету Андрій Годик скликав нараду щодо документації. До її розгляду запросили представників освіти, економіки, ДСНС, Львівської міськради, проєктної організації, а також фахівця з проєктування об'єктів фонду захисних споруд.

Годик розповів, що під час наради виникли питання до частини проєкту, яка стосується укриття.

«Ми виявили, що саме проєкт, який відповідає за укриття, поданий взагалі не в актуальній інформації, і він взагалі не відповідає експертному звіту, який був нам поданий», – заявив Годик.

За його словами, представники міськради та проєктної організації підтвердили, що в документації є некоректні дані.

«Наявність цих зауважень підтвердила і проектна організація, і замовник, і вони розуміють, що це подані некоректні дані», – сказав він.

Тепер проєктант має виправити документацію та подати її до ОВА повторно. Годик заявив, що після цього адміністрація готова розглянути документи впродовж максимум півтора дня.

«Якщо вони усунуть ці зауваження, документація буде погоджена впродовж дня-півтора. Жодних проблем немає», – заявив Годик.

Заступниця мера Ірина Кулинич після наради також розповіла про результати розгляду. За її словами, зауваження ОВА стосуються технічних формулювань у документації щодо укриття.

«Укриття в школі №41 в Брюховичах будується нове, повноцінне, за всіма стандартами, які є затверджені в нашій державі», – сказала вона.

За її словами, зараз міськрада очікує, що проєктант внесе зміни до документації, після чого ОВА її погодить.

«Я вважаю, що це затягування. Тому завжди можна піти на зустріч і знайти порозуміння. Я ще раз скажу, чотири рази взагалі не вимагали жодної документації, на п'ятий раз відбувається такий процес», – заявила вона.

Ірина Кулинич також зазначила, що місто вже кілька разів погоджувало документацію щодо цього об'єкта в обласній адміністрації. За її словами, попередні погодження проходили впродовж кількох днів.

У свою чергу Андрій Годик наголосив, що йдеться про різні редакції проєкту: документацію на школу коригували, тому нинішня версія містить інші технічні рішення та кошторисну частину.

«Ми можемо говорити про затвердження тільки того, що є, і чи воно актуальне чи ні. В 2021 році документація була одна, в 2023 і ще в 2024 році вона була ще інша», – пояснив Годик.

Він додав, що ОВА має погоджувати саме актуальну проєктно-кошторисну документацію, а не попередні версії.

Що буде з опаленням школи

Під час пікету батьки також висловлювали занепокоєння щодо початку опалювального сезону. Андрій Годик заявив, що підстав для проблем із опаленням нового корпусу наразі немає.

За його словами, він спілкувався з газорозподільним підприємством та постачальником природного газу: всі необхідні ліміти є, а пусконалагоджувальні роботи котельні вже провели. Також Андрій Годик наголосив, що інформація в соцмережах про можливі проблеми з опаленням є маніпуляціями.

Нагадаємо, школу №41 у Брюховичах почали будувати ще у 2016 році, а відкрили її у вересні 2026 року після тривалого будівництва. Наразі на території школи також будують окреме укриття. За словами Закалюка, його планують завершити до грудня 2026 року.

Він пояснив, що укриття не передбачили у початковому проєкті школи, який розробляли ще у 2012 році. Коли громада стала замовником робіт, технічно облаштувати укриття безпосередньо в уже збудованій будівлі було неможливо, тому для нього розробили окремий проєкт.

Проєкт розбудови школи №41 у Брюховичах розробила тодішня сільрада. У 2016 році на об'єкті почались роботи. Фінансувати роботи мали з бюджету Брюховичів, держбюджету та бюджету Львова. Однак станом на 2020 рік роботи зупинили через відсутність фінансування з боку Брюховицької селищної ради.

У травні 2020 року уряд ухвалив, що Брюховичі увійдуть до Львівської міської територіальної громади, а відтак місцева сільрада була ліквідована. У 2024 році ZAXID.NET писав, що будівництво школи у Брюховичах планують завершити за 237,5 млн грн.