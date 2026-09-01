Школа №41 у Брюховичах

У вівторок, 1 вересня, у Брюховичах відкрили школу №41, на добудову якої витратили 10 років. Про це повідомив директор департаменту освіти та культури Львівської міськради Андрій Закалюк.

«Сам не вірю, що це пишу. Але нова школа в Брюховичах нарешті збудована. Близько 10 років будівництва (за моєї памʼяті – 4) – і сьогодні, 1 вересня 2026 року, діти зайшли в новий корпус на свій перший урок. До речі, урок провів військовослужбовець і блогер Міша Правильний. Як завжди – говорив правильні речі», – написав посадовець.

Андрій Закалюк розповів, що новий корпус разом зі старою школою – це майже 10 тис. м². Тут зможуть навчатися до 900 дітей. Однак на цьому роботи не зупиняються, адже для навчального закладу ще будують укриття, облаштовують спортивну інфраструктуру й завершують останнє крило.

Офіс агломерації та розвитку громад пише, що 1 вересня школа №41 прийняла у свої класи 70 першачків. Навчання розпочали одразу три перші класи. Це найяскравіший показник затребуваності великої школи у цій громаді. Раніше діти змушені були навчатися у старій невеличкій школі, а велику частину дітей батьки возили до Львова.

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«Нова школа - посеред соснового лісу. А всередині - це сучасний комфортний шкільний простір. Важливо, що цей освітній проєкт реалізовували у діалозі з громадою. Батьки школярів долучались до нарад, висловлювали свої пропозиції та спільно з архітекторами і будівельниками шукали найкращі рішення», – пише Офіс агломерації та розвитку громад.

Нагадаємо, що проєкт розбудови школи №41 у Брюховичах розробила тодішня сільрада ще у 2012 році. У 2016 році на об'єкті почались роботи. Фінансувати роботи мали з бюджету Брюховичів, держбюджету та бюджету Львова. Однак станом на 2020 рік роботи зупинили через відсутність фінансування з боку Брюховицької селищної ради.

У травні 2020 року уряд ухвалив, що Брюховичі увійдуть до Львівської міської територіальної громади, а відтак місцева сільрада була ліквідована. У 2024 році ZAXID.NET писав, що будівництво школи у Брюховичах планують завершити за 237,5 млн грн.