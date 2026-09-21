Подати заявки можна до 1 жовтня

Державні школи з невеликих громад із населенням до 100 тисяч жителів можуть долучитися до програми STEM.Lab Factory. 30 відібраних шкільних команд пройдуть навчання та отримають менторську підтримку, а щонайменше 10 – зможуть отримати обладнання на суму до 400 тис. грн для створення або модернізації STEAM-лабораторій. Про програму повідомила молодіжна організація «Твори», пише НУШ.

Участь у програмі можуть взяти державні заклади загальної середньої освіти з громад, де проживає до 100 тисяч людей, а навчання відбувається хоча б частково офлайн. Для цього школа має сформувати команду щонайменше з трьох людей. До неї обов’язково повинен входити директор, долучитися можуть заступники керівника, освітні менеджери, координатори та вчителі природничих дисциплін, математики, інформатики й технологій.

Подаватися можуть як школи, які вже мають STEM-обладнання або лабораторію, так і ті, що лише планують створити відповідний освітній простір. Від команд очікують готовності надалі розвивати STEM/STEAM-напрям і регулярно використовувати лабораторію в роботі з учнями.

Як проходитиме навчання

Програма стартує з чотириденного офлайн-навчання у Львові. Його проведуть у дві черги: 19–22 жовтня та 26–29 жовтня. Від кожної школи у навчанні братимуть участь троє представників. Організатори зазначають, що оплатять учасникам витрати на проїзд, проживання та харчування.

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Під час навчання команди працюватимуть із тренерами та експертами, відвідуватимуть освітні простори й ознайомляться з практичними підходами до роботи STEM-лабораторій.

Після офлайн-частини учасники продовжать навчання онлайн. Програма передбачає щонайменше сім сесій із питань стратегічного планування, командної роботи, фандрейзингу, грантового менеджменту, партнерств і соціального шкільного підприємництва.

Кожна команда також матиме ментора, разом із яким розробить власний проєкт STEM/STEAM-лабораторії. Його презентуватимуть під час фінального пітчингу.

Хто отримає обладнання

За підсумками відбору щонайменше 10 шкіл отримають обладнання вартістю до 400 тис. грн кожна. Його можна буде спрямувати на створення нової або розвиток уже наявної STEM/STEAM-лабораторії.

Менторський супровід продовжиться і після отримання обладнання. Командам допомагатимуть із реалізацією проєктів, запуском лабораторій, організацією їхньої роботи та впровадженням STEM/STEAM-підходів у навчання.

До кінця грудня 2026 року всі 30 команд мають підготувати концепції власних STEM/STEAM-лабораторій. Очікується, що в майбутньому такими освітніми просторами зможуть користуватися близько 5–8 тисяч школярів.

Програму STEM.Lab Factory реалізовує молодіжна організація «Твори» за підтримки Razom for Ukraine. Заявки приймають до 1 жовтня 2026 року. Детальні умови участі, критерії відбору та форма реєстрації доступні на сайті програми.