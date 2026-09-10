Олімпіади відбудуться у три етапи

Міністерство освіти і науки України встановило дати всеукраїнських учнівських олімпіад зі шкільних предметів у 2026–2027 навчальному році. Їх проведуть у три етапи, повідомляє «Освіта.ua».

Перший етап олімпіад проведуть на рівні територіальних громад та районів областей. Він відбудеться з 1 жовтня до 10 листопада.

Другий етап – обласний – триватиме з 1 грудня 2026 року до 26 січня 2027 року.

Третій етап – загальнонаціональний. Він відбудеться з 15 березня до 10 травня 2027 року.

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Організовує, координує та готує завдання для олімпіад II й III етапів Національний центр «Мала академія наук України». Учнівські олімпіади проведуть із дотриманням заходів безпеки в умовах воєнного стану.

Перелік предметів і класів І, II етапів олімпіад:

Англійська мова (9-11 класи). Астрономія (10-11 класи). Біологія (8-11 класи). Болгарська мова та література (9-11 класи). Географія (8-11 класи). Інформатика (8-11 класи). Інформаційні технології (9-11 класи). Іспанська мова (9-11 класи). Історія (8-11 класи). Кримськотатарська мова і література (9-11 класи). Математика (8-11 класи). Мова іврит та єврейська література (9-11 класи). Німецька мова (9-11 класи). Новогрецька мова та література (9-11 класи). Правознавство (9-11 класи). Польська мова та література (9-11 класи). Румунська мова та література (9-11 класи). Словацька мова та література (9-11 класи). Угорська мова та література (9-11 класи). Українська мова та література (8-11 класи). Фізика (8-11 класи). Французька мова (9-11 класи). Хімія (8-11 класи). Чеська мова та література (9-11 класи).

Предмети і класи всеукраїнського етапу олімпіад: