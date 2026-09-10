Міністерство освіти визначило дати проведення всеукраїнських учнівських олімпіад
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Міністерство освіти і науки України встановило дати всеукраїнських учнівських олімпіад зі шкільних предметів у 2026–2027 навчальному році. Їх проведуть у три етапи, повідомляє «Освіта.ua».
Перший етап олімпіад проведуть на рівні територіальних громад та районів областей. Він відбудеться з 1 жовтня до 10 листопада.
Другий етап – обласний – триватиме з 1 грудня 2026 року до 26 січня 2027 року.
Третій етап – загальнонаціональний. Він відбудеться з 15 березня до 10 травня 2027 року.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Організовує, координує та готує завдання для олімпіад II й III етапів Національний центр «Мала академія наук України». Учнівські олімпіади проведуть із дотриманням заходів безпеки в умовах воєнного стану.
Перелік предметів і класів І, II етапів олімпіад:
- Англійська мова (9-11 класи).
- Астрономія (10-11 класи).
- Біологія (8-11 класи).
- Болгарська мова та література (9-11 класи).
- Географія (8-11 класи).
- Інформатика (8-11 класи).
- Інформаційні технології (9-11 класи).
- Іспанська мова (9-11 класи).
- Історія (8-11 класи).
- Кримськотатарська мова і література (9-11 класи).
- Математика (8-11 класи).
- Мова іврит та єврейська література (9-11 класи).
- Німецька мова (9-11 класи).
- Новогрецька мова та література (9-11 класи).
- Правознавство (9-11 класи).
- Польська мова та література (9-11 класи).
- Румунська мова та література (9-11 класи).
- Словацька мова та література (9-11 класи).
- Угорська мова та література (9-11 класи).
- Українська мова та література (8-11 класи).
- Фізика (8-11 класи).
- Французька мова (9-11 класи).
- Хімія (8-11 класи).
- Чеська мова та література (9-11 класи).
Предмети і класи всеукраїнського етапу олімпіад:
- Англійська мова (9-11 класи).
- Астрономія (10-11 класи).
- Біологія (8-11 класи).
- Болгарська мова та література (9-11 класи).
- Географія (8-11 класи).
- Інформатика (8-11 класи).
- Інформаційні технології (9-11 класи).
- Історія (8-11 класи).
- Кримськотатарська мова та література (9-11 класи).
- Математика (8-11 класи).
- Мова іврит та єврейська література (9-11 класи).
- Німецька мова (9-11 класи).
- Польська мова та література (9-11 класи).
- Правознавство (9-11 класи).
- Румунська мова та література (9-11 класи).
- Українська мова та література (8-11 класи).
- Фізика (8-11 класи).
- Хімія (8-11 класи).